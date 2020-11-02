Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:55
BIGor написав: Первый написав:
Як воно тут? Квартири вже безкоштовно роздають, чи вже доплачують щоб забрали?
На зараз є 3 чорних лебеді:
1. Ковід-19.
2. Ріст курсу долара.
3. КС і його дії.
Дивимся як пройдуть ці фактори, а потім купляємо з 6-місячним лагом.
з КС якраз нормас,
а не нормас, що на нього йде тиск.
курс, то не лебідь, а навіть не горобець: "ринок дихає"
до ковіда теж адаптувалися, лебедем він був у місяці марті-маю.
П.С.
опа буде підкрадатися і далі "наземітно" і накриє "прозрівших" десь у 2022, хоча і так ясно, що кілька "мертвих" великих забудовників, явно не віл доброго стану економіки.
Востаннє редагувалось
flyman
в Вів 03 лис, 2020 10:27, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 21958
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1603 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:26
flyman и ты туда же. В 2022м году украинский ввп уже должен расти ударными темпами.
airmax78
Повідомлень: 36523
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4350 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:28
airmax78 написав: flyman
и ты туда же. В 2022м году украинский ввп уже должен расти ударными темпами.
Так, "відштовхненться від дна", може, але КРЖН по інерції ще буде буксувати.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 21958
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1603 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:28
airmax78 написав:
Не только мопами. Там все такое, прямо скажем, экономное. +4й этаж, при этом квартира точно не под аренду в экономе, когда шторки повесил и все ОК.
Откуда банкир может знать все подробности по всем домам Киева? Еще и некоренной кивлянин
zРадио
Повідомлень: 8107
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 3319 раз.
Профіль
7
5
3
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:03
Да, посмотрел на текущую стоимость своего самого-дешевого-из-прилично-выглядящих ремонта, прослезился. А если бы еще прорабы?
Но в целом, еще раз понял, что ремонт для себя не окупится.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
Повідомлень: 3553
З нами з: 14.03.06
Подякував: 236 раз.
Подякували: 575 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:12
flyman написав:
з КС якраз нормас,
а не нормас, що на нього йде тиск.
Я розумію, що чим гірше всі тим краще тобі, але ж не треба так явно це казати...
BIGor
Повідомлень: 4000
З нами з: 19.09.10
Подякував: 666 раз.
Подякували: 853 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:17
+123 млн на КРЖН и хаты в Конче-Заспе
https://www.epravda.com.ua/publications ... /3/666857/
У 2019 році "Журавлина" подала на "Сканія Україна" кілька позовів до суду, серед яких – вимога стягнути
123 млн грн втраченого прибутку, розрахованого за період з 2012 по 2017 рік включно. Позовні вимоги були сформовані на підставі втрат від надання послуг з обслуговування автомобілів Scania та їх продажу в п’яти областях. "На основі листів від сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ, таблиць від "Журавлини", які вони складали самостійно, суд прийняв рішення з сумою копійка в копійку на їхню користь.
Интересно, что начали разбирать иностранных лохов как при Януковиче...
BIGor
Повідомлень: 4000
З нами з: 19.09.10
Подякував: 666 раз.
Подякували: 853 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:25
zРадио написав: airmax78 написав:
Не только мопами. Там все такое, прямо скажем, экономное. +4й этаж, при этом квартира точно не под аренду в экономе, когда шторки повесил и все ОК.
Откуда банкир может знать все подробности по всем домам Киева? Еще и некоренной кивлянин
Он не банкир, а рыл бывший одеский перебравшийся для лучшей жизни в киев.
xio13
Повідомлень: 628
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 164 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:55
xio13 написав:
Он не банкир, а рыл бывший одеский перебравшийся для лучшей жизни в киев.
Меня повысили!
airmax78
Повідомлень: 36523
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4350 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:56
zРадио написав: airmax78 написав:
Не только мопами. Там все такое, прямо скажем, экономное. +4й этаж, при этом квартира точно не под аренду в экономе, когда шторки повесил и все ОК.
Откуда банкир может знать все подробности по всем домам Киева? Еще и некоренной кивлянин
Почему по всем? Только по тем, которыми интересовался или где живут знакомые. Срибна Вежа - сразу и первое и второе.
airmax78
Повідомлень: 36523
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4350 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
vitaliy_berdinskikh
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
Схожі теми
19510
3247866
Вів 03 лис, 2020 09:41 Frant
7
19656
129
229693