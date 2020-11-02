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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:04
fenix81 написав:
пару страниц назад было про ИТ
1)очень многих програмеров сократили (много проектов на украину и некоторые забугорные изза экономии или проблем связаной отрасли)
2) много европейцев решили что нету смысла платить больше ихним местным если за дешевле можно нанять украинцев
итог
вакансий стало намного больше
количество занятых ИТ не увеличилось
Вот так получился внезапный бенефит для украинского IT. В Европах-Америках посадили местных айтишников на удаленку, наладили процессы и осознали, что зачем тогда платить больше.
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Vlad442
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:05
fenix81 написав:
пару страниц назад было про ИТ
1)очень многих програмеров сократили (много проектов на украину и некоторые забугорные изза экономии или проблем связаной отрасли)
2) много европейцев решили что нету смысла платить больше ихним местным если за дешевле можно нанять украинцев
итог
вакансий стало намного больше
количество занятых ИТ не увеличилось
Чому тоді тепер мені пропонують на релокейт в Швецію в 1,5 рази більше чим до корони?
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flyman
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:08
Vlad442 написав: fenix81 написав:
пару страниц назад было про ИТ
1)очень многих програмеров сократили (много проектов на украину и некоторые забугорные изза экономии или проблем связаной отрасли)
2) много европейцев решили что нету смысла платить больше ихним местным если за дешевле можно нанять украинцев
итог
вакансий стало намного больше
количество занятых ИТ не увеличилось
Вот так получился внезапный бенефит для украинского IT. В Европах-Америках посадили местных айтишников на удаленку, наладили процессы и осознали, что зачем тогда платить больше.
Є один ньюанс, законодавче поле.
Багато серйозних гравців не йде вна Україну, так як тут мутна правова система.
Офісами FAANG тут не пахне, як і інших тех гігантів: ІВМ, Нокіа, Еріксон...
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flyman
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:10
BIGor написав: flyman написав:
Може ти забув, що є судова влада, а є виконавча, а є законодавча.
Вони та як би незалежні.
А якщо суди під бандюками - то виконувати їх накази як лохи? Про законність в Україні постійно чутно тільки від бандюків...
Какой народ, такие и суды...
Только народ, требовательный к власти, создаст достойное государство. Выборы Зеленского, при всей их неоднозначности, это был третий майдан. Против системы, против старых элит. Суды это форма. Наполнение, надеюсь, меняется и будет меняться.
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Vlad442
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:12
flyman
зарплатообразование у нас с вами сами знаете сёдне 3к завтра 5к а послезавтра снова 3
разброс странный зависит от милиона факторов и в тоже время не зависит не от одного (кроме мировозрения заказчика)
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fenix81
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:12
zРадио написав:
C точки зрения рисков (или черных лебедей, как вы выразились) КСУ видится не причиной, а поводом, несмотря на резонирующую реальность принятых им изменений. А причина - это глубокий общественный разлом по всем вопросам, который никуда не денется даже при быстром разрешении конституционного кризиса. Обсуждать это на данной ветке не предметно, но учитывать как фактор с тяжелыми последствиями для РЖН - необходимо
Как вы оцениваете влияние такого "черного лебедя", как первый Майдан с глубоким общественным разломом, на РН? Не всегда все так однозначно, как кажется.
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Vlad442
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:14
fenix81 написав:Amat
7) Но также считаю мифом "существенное влияние ИТ на РН". ИТ-ки, как правило, люди умные и с определенной системой ценностей. И в этой системе ценностей комфорт и мобильность стоят выше "пусть кредит на 20 лет, зато не в аренде".
Поэтому, если и покупают, то только когда или уже состоялись и поняли, что мигрировать не будут, или завели семью и, опять таки, решили, что переезжать в другую страну\город не будут.
не согласен от слова совсем
я как програмер не вижу ниодного способа получать пасивный доход без риска потерять всё
ИТ работают по ФОП и ознакомившись с пенсионной реформой все хотят иметь пасивный доход от аренды ...
не стоит упоминать кредит на 20 лет в суе )
не вижу проблемы продать даже если в другой стране ... риелтер же на показы водит
Палагаю вы еще молодой программер.
Вы уже купили свою первую квартиру ?
Может даже одну уже продали ?
Или вы сидите на форуме, потому как резонно заметили, что "я как програмер не вижу ниодного способа получать пасивный доход без риска потерять всё".
Следовательно вы пока просто ищите варианты "как не потерять"...
Лет 10 назад прийдя на этот форум у меня были теже вопросы.. (-;
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Amat
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:15
flyman написав:
Є один ньюанс, законодавче поле.
Багато серйозних гравців не йде вна Україну, так як тут мутна правова система.
Офісами FAANG тут не пахне, як і інших тех гігантів: ІВМ, Нокіа, Еріксон...
кхм кхм они все есть просто сотрудничают через крупные галеры типа епам глобаллоджик ... я был на мелкомягковском проекте например ... так что они все есть
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fenix81
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:17
Amat написав:
Что касается "удаленки" и падении спроса ИТ на недвижимость. Считаю это мифом.
ИТ в Украине сконцентрировано в 4 городах: Киев, Харьков, Львов, Днепр.
Amat написав:
Но также считаю мифом "существенное влияние ИТ на РН". ИТ-ки, как правило, люди умные и с определенной системой ценностей. И в этой системе ценностей комфорт и мобильность стоят выше "пусть кредит на 20 лет, зато не в аренде".
IT оказывает существенное влияние на рынок этих городов (как и переводы заробитчан на РН ЗУ). Многие айтишники арендуют, при этом не самое дешевое жилье. Многие покупают. Если в какой-то город приходят деньги, то там включается мультипликатор и некоторая их часть оседает на РН.
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Vlad442
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:18
Amat написав:
Палагаю вы еще молодой программер.
Вы уже купили свою первую квартиру ?
Может даже одну уже продали ?
Или вы сидите на форуме, потому как резонно заметили, что "я как програмер не вижу ниодного способа получать пасивный доход без риска потерять всё".
Следовательно вы пока просто ищите варианты "как не потерять"...
Лет 10 назад прийдя на этот форум у меня были теже вопросы.. (-;
судя по нику - уже не молод
судя по дате регистрации на форуме я тут тоже больше 10-ти
в июне купил вторую
а в следущем году нужно ракировку с обласным цетром для родителей посему планирую ещё одну купить вот и пасусь тут
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fenix81
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