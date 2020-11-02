fenix81 написав:

7) Но также считаю мифом "существенное влияние ИТ на РН". ИТ-ки, как правило, люди умные и с определенной системой ценностей. И в этой системе ценностей комфорт и мобильность стоят выше "пусть кредит на 20 лет, зато не в аренде".Поэтому, если и покупают, то только когда или уже состоялись и поняли, что мигрировать не будут, или завели семью и, опять таки, решили, что переезжать в другую страну\город не будут.не согласен от слова совсемя как програмер не вижу ниодного способа получать пасивный доход без риска потерять всёИТ работают по ФОП и ознакомившись с пенсионной реформой все хотят иметь пасивный доход от аренды ...не стоит упоминать кредит на 20 лет в суе )не вижу проблемы продать даже если в другой стране ... риелтер же на показы водит