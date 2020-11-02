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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:19
flyman написав:
Та ладно, приїхав, взяв ноут на фірмі і поїхав в Бучу, не сподобалося в Бучі, перебрався в Тернопіль. Не захочу в Тернополі, поїду до акурта. Припече сидіти в Анталії, поїду до польської кобіти в Труймясто. Приїсться польский журек, можна майнути в Болгарію або Чорногорію.
Это все фантазии, а в реальности все закончилось подвалом в Буче и закапыванием денег на Поле Чудес ОКРЖН.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:20
Vlad442 написав: fenix81 написав:
пару страниц назад было про ИТ
1)очень многих програмеров сократили (много проектов на украину и некоторые забугорные изза экономии или проблем связаной отрасли)
2) много европейцев решили что нету смысла платить больше ихним местным если за дешевле можно нанять украинцев
итог
вакансий стало намного больше
количество занятых ИТ не увеличилось
Вот так получился внезапный бенефит для украинского IT. В Европах-Америках посадили местных айтишников на удаленку, наладили процессы и осознали, что зачем тогда платить больше.
В моей компании тоже доросли и готовят проект по "частичной офисной работе"... Планируют перейти на опенспейсы, ноутбуки, безименные рабочие места (пришел и сел где свободно), ну и естественно частичное присутсвие в офисе...
В общем, рынок аренды офисных площадей ждут нелегкие следующие пара лет..
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:21
Vlad442 написав: fenix81 написав:
пару страниц назад было про ИТ
1)очень многих програмеров сократили (много проектов на украину и некоторые забугорные изза экономии или проблем связаной отрасли)
2) много европейцев решили что нету смысла платить больше ихним местным если за дешевле можно нанять украинцев
итог
вакансий стало намного больше
количество занятых ИТ не увеличилось
Вот так получился внезапный бенефит для украинского IT. В Европах-Америках посадили местных айтишников на удаленку, наладили процессы и осознали, что зачем тогда платить больше.
ИТ однозначно в среднесрочной перспективе выиграет от коронакризиса и изменения потребительских привычек, который тот запустил.
Достаточно посмотреть на бум онлайн-торговли, стриминговых сервисов, платформ удаленных коммуникаций и работы.
Но так же, как удаленная работа размывает значимость локации для найма, так же она и размывает ее значимость для проживания. Вы, не сняв шоры киевского лендлорда (а может и риэлтора), как обычно видите лишь маленькую часть происходящего.
ИТ-шник вообще перестает быть киевским, или украинским. Он может и наниматься куда угодно, и жить при этом где угодно. Киевские пробки, шум и грязь будут все больше проигрывать городам среднего размера где-нибудь на теплом и солнечном побежерье. В том числе и "акуртовской" Анталии, и чьей-то еще Испании, и далеким Карибам, Вьетнамам и бесконечному количеству других локаций, не дороже по стоимости, но лучше по условиям проживания, чем Киев
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:23
flyman написав:
Чому тоді тепер мені пропонують на релокейт в Швецію в 1,5 рази більше чим до корони?
fenix81 написав:
пару страниц назад было про ИТ
1)очень многих програмеров сократили (много проектов на украину и некоторые забугорные изза экономии или проблем связаной отрасли)
2) много европейцев решили что нету смысла платить больше ихним местным если за дешевле можно нанять украинцев
итог
вакансий стало намного больше
количество занятых ИТ не увеличилось
Чому, чому, чому?
Ти все більше починаєш вести себе, як долярчик ...
зі.
Короче, чому ... тому, що жителям Швеції запропонували залишити свою батьківщіну, нагугліш новину )))
Комусь же ж треба працювати, податки платити, ось тебе і заманюють )))
Ну, знаючи, що ти з РП втік через податки, маю ДУЖЕ ))) великі сумніви, що ти поїдеш і будеш платити 60% податків )))
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:23
fenix81 написав: Amat написав:
Палагаю вы еще молодой программер.
Вы уже купили свою первую квартиру ?
Может даже одну уже продали ?
Или вы сидите на форуме, потому как резонно заметили, что "я как програмер не вижу ниодного способа получать пасивный доход без риска потерять всё".
Следовательно вы пока просто ищите варианты "как не потерять"...
Лет 10 назад прийдя на этот форум у меня были теже вопросы.. (-;
судя по нику - уже не молод
судя по дате регистрации на форуме я тут тоже больше 10-ти
в июне купил вторую
а в следущем году нужно ракировку с обласным цетром для родителей посему планирую ещё одну купить вот и пасусь тут
вторую следующую (для жизни) или две ( в одной живете, вторую сдаете)?
Если сдаете, то как вам быть "лендлордом" ?
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:29
zРадио написав:
Но так же, как удаленная работа размывает значимость локации для найма, так же она и размывает ее значимость для проживания. Вы, не сняв шоры киевского лендлорда (а может и риэлтора), как обычно видите лишь маленькую часть происходящего.
ИТ-шник вообще перестает быть киевским, или украинским. Он может и наниматься куда угодно, и жить при этом где угодно. Киевские пробки, шум и грязь будут все больше проигрывать городам среднего размера где-нибудь на теплом и солнечном побежерье. В том числе и "акуртовской" Анталии, и чьей-то еще Испании, и далеким Карибам, Вьетнамам и бесконечному количеству других локаций, не дороже по стоимости, но лучше по условиям проживания, чем Киев
Все-таки хамство, помноженное на самодовольство, у вас в крови. В этом основная причина ваших ошибок в прогнозах и неудач. Умный человек обычно больше сомневается, глупый утверждает. Погуглите эффект Даннинга-Крюгера.
По поводу того, что айтишники все свалят в Таиланд - пока почему-то не свалили, хотя интернет давно уже везде протянули. Переезд это не только ноутбук засунул подмышку и пошел. Это еще язык, знание местной специфики, законодательства, медицина, родственники, друзья, стабильность коммуникаций и т. п. Украина (Киев, Харьков, Львов, Одесса) далеко не худшее для жизни место, чтобы все бросить и валить.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:30
zРадио написав: Vlad442 написав: fenix81 написав:
пару страниц назад было про ИТ
1)очень многих програмеров сократили (много проектов на украину и некоторые забугорные изза экономии или проблем связаной отрасли)
2) много европейцев решили что нету смысла платить больше ихним местным если за дешевле можно нанять украинцев
итог
вакансий стало намного больше
количество занятых ИТ не увеличилось
Вот так получился внезапный бенефит для украинского IT. В Европах-Америках посадили местных айтишников на удаленку, наладили процессы и осознали, что зачем тогда платить больше.
ИТ однозначно в среднесрочной перспективе выиграет от коронакризиса и изменения потребительских привычек, который тот запустил.
Достаточно посмотреть на бум онлайн-торговли, стриминговых сервисов, платформ удаленных коммуникаций и работы.
Но так же, как удаленная работа размывает значимость локации для найма, так же она и размывает ее значимость для проживания. Вы, не сняв шоры киевского лендлорда (а может и риэлтора), как обычно видите лишь маленькую часть происходящего.
ИТ-шник вообще перестает быть киевским, или украинским. Он может и наниматься куда угодно, и жить при этом где угодно. Киевские пробки, шум и грязь будут все больше проигрывать городам среднего размера где-нибудь на теплом и солнечном побежерье. В том числе и "акуртовской" Анталии, и чьей-то еще Испании, и далеким Карибам, Вьетнамам и бесконечному количеству других локаций, не дороже по стоимости, но лучше по условиям проживания, чем Киев
Вы не понимаете. Живые встречи никто не отменял.. Они необходимы. Как с заказчиком, так и с подчиненными. И это очень важно. И нужно делать регулярно. Иначе вы нифига толкового не "накодите".
Это не значит, что нет распределенных команд. Но это распределение все же "кучками". И эти "кучки" находятся в соответствующих городах.... и офисы, для встреч, также открываются в этих городах.
И летать с Анталии или Бали на встречи хотя бы раз в месяц (а на самом деле чаще) не такая уж и тривиальная задача... и не дешевая.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:30
Vlad442 написав: zРадио написав:
C точки зрения рисков (или черных лебедей, как вы выразились) КСУ видится не причиной, а поводом, несмотря на резонирующую реальность принятых им изменений. А причина - это глубокий общественный разлом по всем вопросам, который никуда не денется даже при быстром разрешении конституционного кризиса. Обсуждать это на данной ветке не предметно, но учитывать как фактор с тяжелыми последствиями для РЖН - необходимо
Как вы оцениваете влияние такого "черного лебедя", как первый Майдан с глубоким общественным разломом, на РН? Не всегда все так однозначно, как кажется.
Я не смогу вам ответить, не нафлудив о политике. Поэтому перенесите вопрос на политическую ветку, если хотите получить ответ
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:31
flyman написав:
Багато серйозних гравців не йде вна Україну, так як тут мутна правова система.
Офісами FAANG тут не пахне, як і інших тех гігантів: ІВМ, Нокіа, Еріксон..
Флаймен, тебе туди можуть взяти хіба що двірником-прибиральником.
Так що сиди в своєму бучанському напівпідвалі, ремонтуй його.
Може, дійсно при необхідності поїдеш назад, у тернопільську область, а цоколь здаси в оренду за 1500 грн/міс. Хоч невеликі, а гроші. Не в кожному селі їх можна заробити.
)))
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 03 лис, 2020 15:34, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:33
fenix81 написав:flyman
зарплатообразование у нас с вами сами знаете сёдне 3к завтра 5к а послезавтра снова 3
разброс странный зависит от милиона факторов и в тоже время не зависит не от одного (кроме мировозрения заказчика)
Тенденцію на ріст бачу як на релокейт, так і на локальному ринку, так і ввіддалено на "дядю" з Європи/США.
Думаю, що бабла стільки пом"ягшили, що рейти таки ростуть.
Хоча таки так, то густо то пусто. Але в середньому мона жити.
З іншого боку, можна думати про релокейт, якщо хочеш "стабільненько але не жирненько"
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 03 лис, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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