Додано: Вів 03 лис, 2020 15:21

Vlad442 написав: fenix81 написав: пару страниц назад было про ИТ

1)очень многих програмеров сократили (много проектов на украину и некоторые забугорные изза экономии или проблем связаной отрасли)

2) много европейцев решили что нету смысла платить больше ихним местным если за дешевле можно нанять украинцев



итог

вакансий стало намного больше

количество занятых ИТ не увеличилось пару страниц назад было про ИТ1)очень многих програмеров сократили (много проектов на украину и некоторые забугорные изза экономии или проблем связаной отрасли)2) много европейцев решили что нету смысла платить больше ихним местным если за дешевле можно нанять украинцевитогвакансий стало намного большеколичество занятых ИТ не увеличилось

Вот так получился внезапный бенефит для украинского IT. В Европах-Америках посадили местных айтишников на удаленку, наладили процессы и осознали, что зачем тогда платить больше. Вот так получился внезапный бенефит для украинского IT. В Европах-Америках посадили местных айтишников на удаленку, наладили процессы и осознали, что зачем тогда платить больше.

ИТ однозначно в среднесрочной перспективе выиграет от коронакризиса и изменения потребительских привычек, который тот запустил.Достаточно посмотреть на бум онлайн-торговли, стриминговых сервисов, платформ удаленных коммуникаций и работы.Но так же, как удаленная работа размывает значимость локации для найма, так же она и размывает ее значимость для проживания. Вы, не сняв шоры киевского лендлорда (а может и риэлтора), как обычно видите лишь маленькую часть происходящего.ИТ-шник вообще перестает быть киевским, или украинским. Он может и наниматься куда угодно, и жить при этом где угодно. Киевские пробки, шум и грязь будут все больше проигрывать городам среднего размера где-нибудь на теплом и солнечном побежерье. В том числе и "акуртовской" Анталии, и чьей-то еще Испании, и далеким Карибам, Вьетнамам и бесконечному количеству других локаций, не дороже по стоимости, но лучше по условиям проживания, чем Киев