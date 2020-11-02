Amat написав:

Вы не понимаете. Живые встречи никто не отменял.. Они необходимы. Как с заказчиком, так и с подчиненными. И это очень важно. И нужно делать регулярно. Иначе вы нифига толкового не "накодите".Это не значит, что нет распределенных команд. Но это распределение все же "кучками". И эти "кучки" находятся в соответствующих городах.... и офисы, для встреч, также открываются в этих городах.И летать с Анталии или Бали на встречи хотя бы раз в месяц (а на самом деле чаще) не такая уж и тривиальная задача... и не дешевая.