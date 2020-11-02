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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:34
flyman написав:
думаю, що бабла стільки пом"ягшили
до тебе воно не дійде, не сумнівайся.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:35
fenix81 написав: Amat написав:
Палагаю вы еще молодой программер.
Вы уже купили свою первую квартиру ?
Может даже одну уже продали ?
Или вы сидите на форуме, потому как резонно заметили, что "я как програмер не вижу ниодного способа получать пасивный доход без риска потерять всё".
Следовательно вы пока просто ищите варианты "как не потерять"...
Лет 10 назад прийдя на этот форум у меня были теже вопросы.. (-;
судя по нику - уже не молод
судя по дате регистрации на форуме я тут тоже больше 10-ти
в июне купил вторую
а в следущем году нужно ракировку с обласным цетром для родителей посему планирую ещё одну купить вот и пасусь тут
просто наблюдение: "рАкировка" и полное отсутствие знаков пунктуации наводит на такую мысль: "а насколько человек глубоко разбирается (пытается разобраться) в других вопросах - если он в школе плохо учился?"
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:36
Айтишникам более чем кому-либо нужно заботится о будущем, потому что век кодера будет коротким. Большие доходы в молодости и среднем возрасте, а потом человек без профессии.
Рутинные работы со временем возьмет на себя искусственный интеллект. Все больше будет появляться стандартных платформ и решений на любой вкус. Останется небольшое количество топовых работников.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:39
fenix81 написав: flyman написав:
Є один ньюанс, законодавче поле.
Багато серйозних гравців не йде вна Україну, так як тут мутна правова система.
Офісами FAANG тут не пахне, як і інших тех гігантів: ІВМ, Нокіа, Еріксон...
кхм кхм они все есть просто сотрудничают через крупные галеры типа епам глобаллоджик ... я был на мелкомягковском проекте например ... так что они все есть
я про "прямі" офіси а не проекти через треті руки
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:40
Vlad442 написав: flyman написав:
Та ладно, приїхав, взяв ноут на фірмі і поїхав в Бучу, не сподобалося в Бучі, перебрався в Тернопіль. Не захочу в Тернополі, поїду до акурта. Припече сидіти в Анталії, поїду до польської кобіти в Труймясто. Приїсться польский журек, можна майнути в Болгарію або Чорногорію.
Это все фантазии, а в реальности все закончилось подвалом в Буче и закапыванием денег на Поле Чудес ОКРЖН.
з Бучі все тільки почалось
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:40
Vlad442 написав:
Айтишникам более чем кому-либо нужно заботится о будущем, потому что век кодера будет коротким. Большие доходы в молодости и среднем возрасте, а потом человек без профессии.
Рутинные работы со временем возьмет на себя искусственный интеллект. Все больше будет появляться стандартных платформ и решений на любой вкус. Останется небольшое количество топовых работников.
6 лет работаю в IT и слышу это, но пока зароботки в сфере только растут, тьфу тьфу.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:45
Vlad442 написав:
Айтишникам более чем кому-либо нужно заботится о будущем, потому что век кодера будет коротким. Большие доходы в молодости и среднем возрасте, а потом человек без профессии.
Рутинные работы со временем возьмет на себя искусственный интеллект. Все больше будет появляться стандартных платформ и решений на любой вкус. Останется небольшое количество топовых работников.
Дайте угадаю смысл посыла - тарьте, ИТ-шники, бетон, чтобы было на что жить в старости?
Что касается занятости - пока ИТ-шники лишают рабочих мест всех остальных, кроме себя. А себе - лишь создают дополнительные. Появление ИИ лишит необходимости думать вообще все население, и ИТ-шников, и не ИТ-шников. Над этой дилеммой даже профессиональные футурологи головы ломают, поскольку это будет значить невоспребованность человеков как таковых (или востребованность их примерно в том виде, в котором востребованы сегодня домашние кошки)
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:46
change_pm написав: flyman написав:
Чому тоді тепер мені пропонують на релокейт в Швецію в 1,5 рази більше чим до корони?
fenix81 написав:
пару страниц назад было про ИТ
1)очень многих програмеров сократили (много проектов на украину и некоторые забугорные изза экономии или проблем связаной отрасли)
2) много европейцев решили что нету смысла платить больше ихним местным если за дешевле можно нанять украинцев
итог
вакансий стало намного больше
количество занятых ИТ не увеличилось
Чому, чому, чому?
Ти все більше починаєш вести себе, як долярчик ...
зі.
Короче, чому ... тому, що жителям Швеції запропонували залишити свою батьківщіну, нагугліш новину )))
Комусь же ж треба працювати, податки платити, ось тебе і заманюють )))
Ну, знаючи, що ти з РП втік через податки, маю ДУЖЕ ))) великі сумніви, що ти поїдеш і будеш платити 60% податків )))
Ти трохи помиляєшся так як не знаєш всіх розкладів.
А 60% податків на горизонті 5 років перетворяться в нехілу пенсію.
Може і кавалірки будуть не потрібні.
Я вже писав, що за 2 роки роботи в Польщі матиму польську пенсію розміров 200 злотих, яка що року ще індексується на інфляцію і ріст цінних паперів в "2му філярі" їхнього ПФ (там дворівнева система: загальний котел ПФ + інвестиційний ПФ).
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:50
partner85 написав:
6 лет работаю в IT и слышу это, но пока зароботки в сфере только растут, тьфу тьфу.
Всего 6 лет - не удивительно, что заработки растут.
Я, например, слышал жалобы, что трудней найти заказчика, которому можно на php написать сайт/интернет магазин за много денег. Что не особо квалифицированные студенты натягивают на готовые решения, получается быстро, дешево и, как я полагаю, более качественно, потому что "конвейер" выигрывает у "ручной работы".
Слышал, что появляются платформы для написания игр.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:50
Amat написав:
Вы не понимаете. Живые встречи никто не отменял.. Они необходимы. Как с заказчиком, так и с подчиненными. И это очень важно. И нужно делать регулярно. Иначе вы нифига толкового не "накодите".
Это не значит, что нет распределенных команд. Но это распределение все же "кучками". И эти "кучки" находятся в соответствующих городах.... и офисы, для встреч, также открываются в этих городах.
И летать с Анталии или Бали на встречи хотя бы раз в месяц (а на самом деле чаще) не такая уж и тривиальная задача... и не дешевая.
Цікаво, як тобі більше півроку іде проект, на якому я лише одного знайомого бачив 1 раз 10 років тому.
Крім того, ще є можливість брати мунлайт проекти, використовуючи час який раніше йшов на добирання до офіса.
п.с.
підписування документів і те йде через диджиталізацію,
якщо нема вимог щодо специфічного програмного забезпечення, то можна працювати на своєму, тоді і навіть в офіс взяти/здати "фірмовий" ноут не тре (або можна через Нову Почту).
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