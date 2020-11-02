RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5529553055315532>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:20

  Vlad442 написав:
  fenix81 написав:пару страниц назад было про ИТ
1)очень многих програмеров сократили (много проектов на украину и некоторые забугорные изза экономии или проблем связаной отрасли)
2) много европейцев решили что нету смысла платить больше ихним местным если за дешевле можно нанять украинцев

итог
вакансий стало намного больше
количество занятых ИТ не увеличилось

Вот так получился внезапный бенефит для украинского IT. В Европах-Америках посадили местных айтишников на удаленку, наладили процессы и осознали, что зачем тогда платить больше.


В моей компании тоже доросли и готовят проект по "частичной офисной работе"... Планируют перейти на опенспейсы, ноутбуки, безименные рабочие места (пришел и сел где свободно), ну и естественно частичное присутсвие в офисе...

В общем, рынок аренды офисных площадей ждут нелегкие следующие пара лет..
Amat
 
Повідомлень: 1906
З нами з: 21.12.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:23

  fenix81 написав:
  Amat написав:
Палагаю вы еще молодой программер.
Вы уже купили свою первую квартиру ?
Может даже одну уже продали ?
Или вы сидите на форуме, потому как резонно заметили, что "я как програмер не вижу ниодного способа получать пасивный доход без риска потерять всё".
Следовательно вы пока просто ищите варианты "как не потерять"...

Лет 10 назад прийдя на этот форум у меня были теже вопросы.. (-;


судя по нику - уже не молод
судя по дате регистрации на форуме я тут тоже больше 10-ти

в июне купил вторую

а в следущем году нужно ракировку с обласным цетром для родителей посему планирую ещё одну купить вот и пасусь тут


вторую следующую (для жизни) или две ( в одной живете, вторую сдаете)?
Если сдаете, то как вам быть "лендлордом" ?
Amat
 
Повідомлень: 1906
З нами з: 21.12.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:34

  flyman написав:думаю, що бабла стільки пом"ягшили

до тебе воно не дійде, не сумнівайся.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21695
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:35

  fenix81 написав:
  Amat написав:
Палагаю вы еще молодой программер.
Вы уже купили свою первую квартиру ?
Может даже одну уже продали ?
Или вы сидите на форуме, потому как резонно заметили, что "я как програмер не вижу ниодного способа получать пасивный доход без риска потерять всё".
Следовательно вы пока просто ищите варианты "как не потерять"...

Лет 10 назад прийдя на этот форум у меня были теже вопросы.. (-;


судя по нику - уже не молод
судя по дате регистрации на форуме я тут тоже больше 10-ти

в июне купил вторую

а в следущем году нужно ракировку с обласным цетром для родителей посему планирую ещё одну купить вот и пасусь тут


просто наблюдение: "рАкировка" и полное отсутствие знаков пунктуации наводит на такую мысль: "а насколько человек глубоко разбирается (пытается разобраться) в других вопросах - если он в школе плохо учился?"
baraka
 
Повідомлень: 4735
З нами з: 09.10.12
Подякував: 684 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:40

  Vlad442 написав:
  flyman написав:Та ладно, приїхав, взяв ноут на фірмі і поїхав в Бучу, не сподобалося в Бучі, перебрався в Тернопіль. Не захочу в Тернополі, поїду до акурта. Припече сидіти в Анталії, поїду до польської кобіти в Труймясто. Приїсться польский журек, можна майнути в Болгарію або Чорногорію.

Это все фантазии, а в реальности все закончилось подвалом в Буче и закапыванием денег на Поле Чудес ОКРЖН.

з Бучі все тільки почалось
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21963
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Дайте угадаю смысл посыла - тарьте, ИТ-шники, бетон, чтобы было на что жить в старости?

Я это не говорил (прямо). Я говорил, что айтишнику жить по принципу перекати поле - завтра еще заработаю, не стоит. Куда инвестировать, это личное дело каждого.
  zРадио написав:Что касается занятости - пока ИТ-шники лишают рабочих мест всех остальных, кроме себя. А себе - лишь создают дополнительные. Появление ИИ лишит необходимости думать вообще все население, и ИТ-шников, и не ИТ-шников. Над этой дилеммой даже профессиональные футурологи головы ломают, поскольку это будет значить невоспребованность человеков как таковых (или востребованность их примерно в том виде, в котором востребованы сегодня домашние кошки)

Трактор лишил работы 90% селян. 1-С сократил количество бухгалтеров, подъемник перевел профессию грузчика на другой уровень. Мир меняется.
Я уже писал про лишних людей, которых нужно чем-то занять, и которых выгодней содержать в "муравейниках".
Vlad442
 
Повідомлень: 7285
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:58

  Vlad442 написав:
  partner85 написав:6 лет работаю в IT и слышу это, но пока зароботки в сфере только растут, тьфу тьфу.

Всего 6 лет - не удивительно, что заработки растут.
Я, например, слышал жалобы, что трудней найти заказчика, которому можно на php написать сайт/интернет магазин за много денег. Что не особо квалифицированные студенты натягивают на готовые решения, получается быстро, дешево и, как я полагаю, более качественно, потому что "конвейер" выигрывает у "ручной работы".
Слышал, что появляются платформы для написания игр.

тому що наклепати "сайт/интернет магазин" це рівень ПТУ,
там заробітки вплали до рівня плінтуса ще в кризу доткомів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21963
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж-ик, фоточка тог, что ты мог получить вместе с квартирой на азербайджанской и что будут получать жители урбан-парка, если его достроят когда нибудь. :mrgreen:
Зображення

Где то там установлен фильтр за 80 лямов, кличко в курсе :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1907
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

понимаю что милион раз обсуждалось - есть ли варианты вкладывать на пенсию куда то кроме недвиги?? может я слепойи меня просвятите
fenix81
 
Повідомлень: 269
З нами з: 15.06.10
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:53

  zРадио написав:Пока будут хоронить дальше, те найдут способ еще и реестры собственников перевести на блокчейн, оставляя не у дел и рылов, и нотариусов

услугами рыл итак мало кто хочет пользоватся - но вот ведь не задача - купить квартиру у собственника практически не реально.
это я к чему - реестры перевести на блокчейн перевести не сложно - но от рыл это не убъет - нужно банальное регулирование деятельности.
тоже самое с букингом и Airbnb - там половина скама - как и в обычных объявлениях.
если бы рыды нормально работали то проблем бы не было а так ....
и кстати - убер не убил службы такси - хотя все об этм говорили
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 11.12.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5529553055315532>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik, Квесторе_поверніться і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1950, 1951, 1952
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19518 3248362
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 17:29
Libo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19659
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229694
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (443)
03.11.2020 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.