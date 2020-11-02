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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:20
Vlad442 написав: fenix81 написав:
пару страниц назад было про ИТ
1)очень многих програмеров сократили (много проектов на украину и некоторые забугорные изза экономии или проблем связаной отрасли)
2) много европейцев решили что нету смысла платить больше ихним местным если за дешевле можно нанять украинцев
итог
вакансий стало намного больше
количество занятых ИТ не увеличилось
Вот так получился внезапный бенефит для украинского IT. В Европах-Америках посадили местных айтишников на удаленку, наладили процессы и осознали, что зачем тогда платить больше.
В моей компании тоже доросли и готовят проект по "частичной офисной работе"... Планируют перейти на опенспейсы, ноутбуки, безименные рабочие места (пришел и сел где свободно), ну и естественно частичное присутсвие в офисе...
В общем, рынок аренды офисных площадей ждут нелегкие следующие пара лет..
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:23
fenix81 написав: Amat написав:
Палагаю вы еще молодой программер.
Вы уже купили свою первую квартиру ?
Может даже одну уже продали ?
Или вы сидите на форуме, потому как резонно заметили, что "я как програмер не вижу ниодного способа получать пасивный доход без риска потерять всё".
Следовательно вы пока просто ищите варианты "как не потерять"...
Лет 10 назад прийдя на этот форум у меня были теже вопросы.. (-;
судя по нику - уже не молод
судя по дате регистрации на форуме я тут тоже больше 10-ти
в июне купил вторую
а в следущем году нужно ракировку с обласным цетром для родителей посему планирую ещё одну купить вот и пасусь тут
вторую следующую (для жизни) или две ( в одной живете, вторую сдаете)?
Если сдаете, то как вам быть "лендлордом" ?
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:34
flyman написав:
думаю, що бабла стільки пом"ягшили
до тебе воно не дійде, не сумнівайся.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:35
fenix81 написав: Amat написав:
Палагаю вы еще молодой программер.
Вы уже купили свою первую квартиру ?
Может даже одну уже продали ?
Или вы сидите на форуме, потому как резонно заметили, что "я как програмер не вижу ниодного способа получать пасивный доход без риска потерять всё".
Следовательно вы пока просто ищите варианты "как не потерять"...
Лет 10 назад прийдя на этот форум у меня были теже вопросы.. (-;
судя по нику - уже не молод
судя по дате регистрации на форуме я тут тоже больше 10-ти
в июне купил вторую
а в следущем году нужно ракировку с обласным цетром для родителей посему планирую ещё одну купить вот и пасусь тут
просто наблюдение: "рАкировка" и полное отсутствие знаков пунктуации наводит на такую мысль: "а насколько человек глубоко разбирается (пытается разобраться) в других вопросах - если он в школе плохо учился?"
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:40
Vlad442 написав: flyman написав:
Та ладно, приїхав, взяв ноут на фірмі і поїхав в Бучу, не сподобалося в Бучі, перебрався в Тернопіль. Не захочу в Тернополі, поїду до акурта. Припече сидіти в Анталії, поїду до польської кобіти в Труймясто. Приїсться польский журек, можна майнути в Болгарію або Чорногорію.
Это все фантазии, а в реальности все закончилось подвалом в Буче и закапыванием денег на Поле Чудес ОКРЖН.
з Бучі все тільки почалось
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:56
zРадио написав:
Дайте угадаю смысл посыла - тарьте, ИТ-шники, бетон, чтобы было на что жить в старости?
Я это не говорил (прямо). Я говорил, что айтишнику жить по принципу перекати поле - завтра еще заработаю, не стоит. Куда инвестировать, это личное дело каждого.
zРадио написав:
Что касается занятости - пока ИТ-шники лишают рабочих мест всех остальных, кроме себя. А себе - лишь создают дополнительные. Появление ИИ лишит необходимости думать вообще все население, и ИТ-шников, и не ИТ-шников. Над этой дилеммой даже профессиональные футурологи головы ломают, поскольку это будет значить невоспребованность человеков как таковых (или востребованность их примерно в том виде, в котором востребованы сегодня домашние кошки)
Трактор лишил работы 90% селян. 1-С сократил количество бухгалтеров, подъемник перевел профессию грузчика на другой уровень. Мир меняется.
Я уже писал про лишних людей, которых нужно чем-то занять, и которых выгодней содержать в "муравейниках".
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:58
Vlad442 написав: partner85 написав:
6 лет работаю в IT и слышу это, но пока зароботки в сфере только растут, тьфу тьфу.
Всего 6 лет - не удивительно, что заработки растут.
Я, например, слышал жалобы, что трудней найти заказчика, которому можно на php написать сайт/интернет магазин за много денег. Что не особо квалифицированные студенты натягивают на готовые решения, получается быстро, дешево и, как я полагаю, более качественно, потому что "конвейер" выигрывает у "ручной работы".
Слышал, что появляются платформы для написания игр.
тому що наклепати "сайт/интернет магазин" це рівень ПТУ,
там заробітки вплали до рівня плінтуса ще в кризу доткомів.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:28
понимаю что милион раз обсуждалось - есть ли варианты вкладывать на пенсию куда то кроме недвиги?? может я слепойи меня просвятите
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:53
zРадио написав:
Пока будут хоронить дальше, те найдут способ еще и реестры собственников перевести на блокчейн, оставляя не у дел и рылов, и нотариусов
услугами рыл итак мало кто хочет пользоватся - но вот ведь не задача - купить квартиру у собственника практически не реально.
это я к чему - реестры перевести на блокчейн перевести не сложно - но от рыл это не убъет - нужно банальное регулирование деятельности.
тоже самое с букингом и Airbnb - там половина скама - как и в обычных объявлениях.
если бы рыды нормально работали то проблем бы не было а так ....
и кстати - убер не убил службы такси - хотя все об этм говорили
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