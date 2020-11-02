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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:59
zРадио написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Пока рылы хоронили айтишников "за 35", те похоронили посредников всех возрастов в посуточном сегменте аренды, запустив Airbnb. Пока будут хоронить дальше, те найдут способ еще и реестры собственников перевести на блокчейн, оставляя не у дел и рылов, и нотариусов. А затем и долгосрочный сегмент аренды переведут на peer-to-peer, поставив жирную точку на профессии посредника продажи/аренды жилья
Снова хамство. Интересно, этот персонаж и в жизни себя так ведет? Вряд ли, пару раз отпинали, был бы более сдержан.
Посредники и риелторы появляются не столько из-за недостатка платформ и информации, сколько из-за особенностей психологии и осведомленности о рынке продавца и покупателя.
Этот сатира, а не хамство, Влад. Не прячьте за риторикой обиженки отсутствие позиции! А хотите отпинать - сделайте это аргументами, разрешаю. Только настоящими, а не эзотерическими об "особенностях психологии", которые вы сами же здесь и пытаетесь сформировать у покупателей, которых считаете неосведомленными людьми...
Влад прав, реально за словами не следите
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:59
zРадио написав:
Этот жанр называется "сатира", Влад.
Нет. Это просто проявление неконтролируемого быдлячества, а не "сатира".
zРадио написав:
А хотите отпинать - сделайте это аргументами, разрешаю.
Опуститься на ваш уровень и проиграть?
zРадио написав:
Только настоящими, а не эзотерическими об "особенностях психологии"
Вы, со своей единственной покупкой в жизни (не удивлюсь, если через рыла), слабо понимаете как работает рынок и портрет его участников. Слушать и учиться не хотите. Вопрос "почему при наличии олха еще существуют посредники" в ваш самодовольный мозг не стучится.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 17:08
zРадио таке враження, що рила починають проїдати запаси.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 17:20
flyman написав: Vlad442 написав: flyman написав:
Та ладно, приїхав, взяв ноут на фірмі і поїхав в Бучу, не сподобалося в Бучі, перебрався в Тернопіль. Не захочу в Тернополі, поїду до акурта. Припече сидіти в Анталії, поїду до польської кобіти в Труймясто. Приїсться польский журек, можна майнути в Болгарію або Чорногорію.
Это все фантазии, а в реальности все закончилось подвалом в Буче и закапыванием денег на Поле Чудес ОКРЖН.
з Бучі все тільки почалось
Там же все і закінчиться.
Можливо, буде куплено ще декілька цокольних приміщень біля зупинок електрички на в,їзді в Київ?
______________
Флаймен, ти пробував знайти орендарів на свою "прелеєсць"???
Часи Діогену, який жив в бочці, давно минули(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 03 лис, 2020 17:32
Vlad442 написав: zРадио написав:
Только настоящими, а не эзотерическими об "особенностях психологии"
Вы, со своей единственной покупкой в жизни (не удивлюсь, если через рыла), слабо понимаете как работает рынок и портрет его участников.
КГС продаёт квартиры через риелторские конторы, вместо того, чтобы продавать без посредников и по скидкам. Как то так работает. Думаю, что на рыл идёт вознаграждение гораздо больше, чем 3%, с последующим откатом.
Как то так работает
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