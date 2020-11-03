Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Пока рылы хоронили айтишников "за 35", те похоронили посредников всех возрастов в посуточном сегменте аренды, запустив Airbnb. Пока будут хоронить дальше, те найдут способ еще и реестры собственников перевести на блокчейн, оставляя не у дел и рылов, и нотариусов. А затем и долгосрочный сегмент аренды переведут на peer-to-peer, поставив жирную точку на профессии посредника продажи/аренды жилья
Снова хамство. Интересно, этот персонаж и в жизни себя так ведет? Вряд ли, пару раз отпинали, был бы более сдержан. Посредники и риелторы появляются не столько из-за недостатка платформ и информации, сколько из-за особенностей психологии и осведомленности о рынке продавца и покупателя.
Этот сатира, а не хамство, Влад. Не прячьте за риторикой обиженки отсутствие позиции! А хотите отпинать - сделайте это аргументами, разрешаю. Только настоящими, а не эзотерическими об "особенностях психологии", которые вы сами же здесь и пытаетесь сформировать у покупателей, которых считаете неосведомленными людьми...
zРадио написав:Этот жанр называется "сатира", Влад.
Нет. Это просто проявление неконтролируемого быдлячества, а не "сатира".
zРадио написав:А хотите отпинать - сделайте это аргументами, разрешаю.
Опуститься на ваш уровень и проиграть?
zРадио написав:Только настоящими, а не эзотерическими об "особенностях психологии"
Вы, со своей единственной покупкой в жизни (не удивлюсь, если через рыла), слабо понимаете как работает рынок и портрет его участников. Слушать и учиться не хотите. Вопрос "почему при наличии олха еще существуют посредники" в ваш самодовольный мозг не стучится.
zРадио написав:Только настоящими, а не эзотерическими об "особенностях психологии"
Вы, со своей единственной покупкой в жизни (не удивлюсь, если через рыла), слабо понимаете как работает рынок и портрет его участников.
КГС продаёт квартиры через риелторские конторы, вместо того, чтобы продавать без посредников и по скидкам. Как то так работает. Думаю, что на рыл идёт вознаграждение гораздо больше, чем 3%, с последующим откатом.
adeges написав:это очень сложная конструкция. неподъемная семантика. даю догадку - это ремонт, в котором собираешься жить, а не селить квартирантов или продавать после окончания ремонта. буду рад другим определениям
Земсков, как я понимаю, такие делает. Да, они никогда не окупятся.
Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.