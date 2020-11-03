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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5529553055315532

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:59

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Пока рылы хоронили айтишников "за 35", те похоронили посредников всех возрастов в посуточном сегменте аренды, запустив Airbnb. Пока будут хоронить дальше, те найдут способ еще и реестры собственников перевести на блокчейн, оставляя не у дел и рылов, и нотариусов. А затем и долгосрочный сегмент аренды переведут на peer-to-peer, поставив жирную точку на профессии посредника продажи/аренды жилья

Снова хамство. Интересно, этот персонаж и в жизни себя так ведет? Вряд ли, пару раз отпинали, был бы более сдержан.
Посредники и риелторы появляются не столько из-за недостатка платформ и информации, сколько из-за особенностей психологии и осведомленности о рынке продавца и покупателя.


Этот сатира, а не хамство, Влад. Не прячьте за риторикой обиженки отсутствие позиции! А хотите отпинать - сделайте это аргументами, разрешаю. Только настоящими, а не эзотерическими об "особенностях психологии", которые вы сами же здесь и пытаетесь сформировать у покупателей, которых считаете неосведомленными людьми...

Влад прав, реально за словами не следите
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Этот жанр называется "сатира", Влад.

Нет. Это просто проявление неконтролируемого быдлячества, а не "сатира".
  zРадио написав:А хотите отпинать - сделайте это аргументами, разрешаю.

Опуститься на ваш уровень и проиграть?
  zРадио написав:Только настоящими, а не эзотерическими об "особенностях психологии"

Вы, со своей единственной покупкой в жизни (не удивлюсь, если через рыла), слабо понимаете как работает рынок и портрет его участников. Слушать и учиться не хотите. Вопрос "почему при наличии олха еще существуют посредники" в ваш самодовольный мозг не стучится.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:08

zРадио таке враження, що рила починають проїдати запаси.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:32

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Только настоящими, а не эзотерическими об "особенностях психологии"

Вы, со своей единственной покупкой в жизни (не удивлюсь, если через рыла), слабо понимаете как работает рынок и портрет его участников.


КГС продаёт квартиры через риелторские конторы, вместо того, чтобы продавать без посредников и по скидкам. Как то так работает. Думаю, что на рыл идёт вознаграждение гораздо больше, чем 3%, с последующим откатом.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:39

как такое можно продавать??? Элитка))) лофт 19-го века
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9631050/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:05

  airmax78 написав:
  adeges написав:Да, посмотрел на текущую стоимость своего самого-дешевого-из-прилично-выглядящих ремонта, прослезился. А если бы еще прорабы?

Но в целом, еще раз понял, что ремонт для себя не окупится.

Еще раз повторю: смотря что называть ремонтом "для себя". Протестируем на новой прелести.


это очень сложная конструкция. неподъемная семантика. даю догадку - это ремонт, в котором собираешься жить, а не селить квартирантов или продавать после окончания ремонта. буду рад другим определениям
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:15

  adeges написав:это очень сложная конструкция. неподъемная семантика. даю догадку - это ремонт, в котором собираешься жить, а не селить квартирантов или продавать после окончания ремонта. буду рад другим определениям

Земсков, как я понимаю, такие делает. Да, они никогда не окупятся.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:29

Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:34

  Serg-ik написав:как такое можно продавать??? Элитка))) лофт 19-го века
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9631050/


там ще привид професора Преображенського
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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