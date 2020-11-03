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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лис, 2020 22:49
Василь-Рівне написав:
Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский
з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.
Отличный район и жк. Какой ремонт и какая цена? Выкладывайте фотки - заценим.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:53
Василь-Рівне написав:
Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский
з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.
так складно радити. Запропонуйте пожити 1 тиждень або 1 місяць. Щоб дізнатися.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:54
airmax78 написав: Василь-Рівне написав:
Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский
з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.
Отличный район и жк. Какой ремонт и какая цена? Выкладывайте фотки - заценим.
Та ладно, по сравнению с Зелёным Островом2 что бы Вы выбрали?
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stm
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:22
stm написав:
Та ладно, по сравнению с Зелёным Островом2 что бы Вы выбрали?
А что такое Зеленый остров?
И чем он лучше?
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Libo
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Додано: Вів 03 лис, 2020 23:29
stm написав: airmax78 написав: Василь-Рівне написав:
Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский
з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.
Отличный район и жк. Какой ремонт и какая цена? Выкладывайте фотки - заценим.
Та ладно, по сравнению с Зелёным Островом2 что бы Вы выбрали?
Это Вы так пошутили? Квартет - это почти бизнес-класс и ооочень близко к центру. Зеленый остров-2 - это почти эконом и в легком зажопье. Из которого, при этом, довольно сложно выбираться на машине.
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airmax78
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