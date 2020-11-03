Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Василь-Рівне написав:Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.
Отличный район и жк. Какой ремонт и какая цена? Выкладывайте фотки - заценим.
Василь-Рівне написав:Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.
так складно радити. Запропонуйте пожити 1 тиждень або 1 місяць. Щоб дізнатися.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Василь-Рівне написав:Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.
Отличный район и жк. Какой ремонт и какая цена? Выкладывайте фотки - заценим.
Та ладно, по сравнению с Зелёным Островом2 что бы Вы выбрали?
Василь-Рівне написав:Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.
Отличный район и жк. Какой ремонт и какая цена? Выкладывайте фотки - заценим.
Та ладно, по сравнению с Зелёным Островом2 что бы Вы выбрали?
Это Вы так пошутили? Квартет - это почти бизнес-класс и ооочень близко к центру. Зеленый остров-2 - это почти эконом и в легком зажопье. Из которого, при этом, довольно сложно выбираться на машине.
airmax78 написав:Это Вы так пошутили? Квартет - это почти бизнес-класс и ооочень близко к центру. Зеленый остров-2 - это почти эконом и в легком зажопье. Из которого, при этом, довольно сложно выбираться на машине.
Признаю ошибку, продать квартет если что будет легче и выезд из Киева в любом направлении тоже в течении получаса, лучшая развязка на оба аэропорта и вокзал под домом
airmax78 написав:Это Вы так пошутили? Квартет - это почти бизнес-класс и ооочень близко к центру. Зеленый остров-2 - это почти эконом и в легком зажопье. Из которого, при этом, довольно сложно выбираться на машине.
Признаю ошибку, продать квартет если что будет легче и выезд из Киева в любом направлении тоже в течении получаса, лучшая развязка на оба аэропорта и вокзал под домом
Это два ЖК совершенно разного класса и по уровню и по локации. ЗО2 - это привет из середины 00х (в худшем смысле). А Квартет - это архитектурная жемчужина Соломенки. Ничего лучше на Соломенке нет и еще долго не будет. В Квартете я бы и сам жил. В ЗО-ЗО2 - даже бесплатно не стал бы.
airmax78 написав:Это Вы так пошутили? Квартет - это почти бизнес-класс и ооочень близко к центру. Зеленый остров-2 - это почти эконом и в легком зажопье. Из которого, при этом, довольно сложно выбираться на машине.
Признаю ошибку, продать квартет если что будет легче и выезд из Киева в любом направлении тоже в течении получаса, лучшая развязка на оба аэропорта и вокзал под домом
Это два ЖК совершенно разного класса и по уровню и по локации. ЗО2 - это привет из середины 00х (в худшем смысле). А Квартет - это архитектурная жемчужина Соломенки. Ничего лучше на Соломенке нет и еще долго не будет. В Квартете я бы и сам жил. В ЗО-ЗО2 - даже бесплатно не стал бы.