RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5530553155325533

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:49

  Василь-Рівне написав:Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.

Отличный район и жк. Какой ремонт и какая цена? Выкладывайте фотки - заценим.
airmax78
 
Повідомлень: 36528
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:53

  Василь-Рівне написав:Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.


так складно радити. Запропонуйте пожити 1 тиждень або 1 місяць. Щоб дізнатися.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3527
З нами з: 22.12.16
Подякував: 266 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:54

  airmax78 написав:
  Василь-Рівне написав:Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.

Отличный район и жк. Какой ремонт и какая цена? Выкладывайте фотки - заценим.

Та ладно, по сравнению с Зелёным Островом2 что бы Вы выбрали?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2612
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:22

  stm написав:Та ладно, по сравнению с Зелёным Островом2 что бы Вы выбрали?


А что такое Зеленый остров? :roll: И чем он лучше?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8578
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4065 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:29

  stm написав:
  airmax78 написав:
  Василь-Рівне написав:Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.

Отличный район и жк. Какой ремонт и какая цена? Выкладывайте фотки - заценим.

Та ладно, по сравнению с Зелёным Островом2 что бы Вы выбрали?

Это Вы так пошутили? Квартет - это почти бизнес-класс и ооочень близко к центру. Зеленый остров-2 - это почти эконом и в легком зажопье. Из которого, при этом, довольно сложно выбираться на машине.
airmax78
 
Повідомлень: 36528
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:13

  airmax78 написав:Это Вы так пошутили? Квартет - это почти бизнес-класс и ооочень близко к центру. Зеленый остров-2 - это почти эконом и в легком зажопье. Из которого, при этом, довольно сложно выбираться на машине.

Признаю ошибку, продать квартет если что будет легче :)
и выезд из Киева в любом направлении тоже в течении получаса, лучшая развязка на оба аэропорта и вокзал под домом :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2612
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:20

  stm написав:
  airmax78 написав:Это Вы так пошутили? Квартет - это почти бизнес-класс и ооочень близко к центру. Зеленый остров-2 - это почти эконом и в легком зажопье. Из которого, при этом, довольно сложно выбираться на машине.

Признаю ошибку, продать квартет если что будет легче :)
и выезд из Киева в любом направлении тоже в течении получаса, лучшая развязка на оба аэропорта и вокзал под домом :)

Это два ЖК совершенно разного класса и по уровню и по локации. ЗО2 - это привет из середины 00х (в худшем смысле). А Квартет - это архитектурная жемчужина Соломенки. Ничего лучше на Соломенке нет и еще долго не будет.
В Квартете я бы и сам жил. В ЗО-ЗО2 - даже бесплатно не стал бы.
airmax78
 
Повідомлень: 36528
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 01:03

  airmax78 написав:
  stm написав:
  airmax78 написав:Это Вы так пошутили? Квартет - это почти бизнес-класс и ооочень близко к центру. Зеленый остров-2 - это почти эконом и в легком зажопье. Из которого, при этом, довольно сложно выбираться на машине.

Признаю ошибку, продать квартет если что будет легче :)
и выезд из Киева в любом направлении тоже в течении получаса, лучшая развязка на оба аэропорта и вокзал под домом :)

Это два ЖК совершенно разного класса и по уровню и по локации. ЗО2 - это привет из середины 00х (в худшем смысле). А Квартет - это архитектурная жемчужина Соломенки. Ничего лучше на Соломенке нет и еще долго не будет.
В Квартете я бы и сам жил. В ЗО-ЗО2 - даже бесплатно не стал бы.


Зображення

ЖК Русановская Гавань
https://fn.ua/view.php?ad_id=13143487

можно взять моторную лоту надувную и поплыть на Почтовую Площадь, и от туда на электро самокате на вверх на Европейскую площадь. Тема?

в принципе, взять лодку на прицеп и поставить на стоянку, если такая есть.

К Почтовой Площади - 5.5км, на Подол новый мост - 6.8км.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3527
З нами з: 22.12.16
Подякував: 266 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5530553155325533
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1951, 1952, 1953
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19523 3249545
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 23:57
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19662
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229697
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.