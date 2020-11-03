RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5532553355345535>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:39

  Буровик написав:
  Libo написав:
  stm написав:Та ладно, по сравнению с Зелёным Островом2 что бы Вы выбрали?


А что такое Зеленый остров? :roll: И чем он лучше?

пішки до посольства США 5хв.

Был в том райончике, 1 шаг в бок от Зеленого острова и просто жеппа... Берестейская еще та клоака.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4000
З нами з: 19.09.10
Подякував: 666 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:43

  Василь-Рівне написав:Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.

Район хороший, рядом есть вся инфраструктура, недалеко огромный парк. До центра 5 мин, сам комплекс хороший как внутри так и снаружи. Как по мне минус только один, это серьезная развязка под окнами и существенная близость вокзала. Очень жалею, что не было денег влезть по 1,1 куе метр.

Пс
ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.
hume
 
Повідомлень: 6798
З нами з: 27.12.12
Подякував: 701 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Amat написав:Что касается "удаленки" и падении спроса ИТ на недвижимость. Считаю это мифом.
ИТ в Украине сконцентрировано в 4 городах: Киев, Харьков, Львов, Днепр.
Причина - инфраструктура, социальная среда, уровень ЗП. Никто не хочет работь "в зажопье, зато из дому". И денег там меньше платят. Да и не нужны ИТ-ки в мелких городах, кроме на нужды локального производства.А там нет профисионального роста. Да и еще много причин, все не перечислишь. В общем - инфраструктура, социальная среда, ЗП.

Ну Вы конечно теоретик. Скажу как практик, хоть не ИТ но есть возможность удаленки, релоцировался из Киева в зажопье. И могу рассказать на практике как и что.
Инфраструктура - все то же есть что и в Киеве. Нет аквапарка ну там оперетты и все такое. Но и в Киеве тоже нет аквапарка. То таке.
Социальная среда - быдла меньше чем в Киеве, меньше циган и арабов. Остальное все тоже самое.
Уровень ЗП - тот же самый.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4000
З нами з: 19.09.10
Подякував: 666 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.

Також зручно студенту КНЕУ: 200 кроків до двох корпусів та 10 хвилин до центрального
Буровик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 25.10.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:20

  Буровик написав:
  hume написав:ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.

Також зручно студенту КНЕУ: 200 кроків до двох корпусів та 10 хвилин до центрального

Скільки тих студентів, в тому КНЕУ?
Сьогодні він студент, а завтра вже торгує кальсонами на ринку чи на будівництві бетон носить)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21695
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:24

  Буровик написав:
  hume написав:ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.

Також зручно студенту КНЕУ: 200 кроків до двох корпусів та 10 хвилин до центрального

Не сильно жирно студенту?
hume
 
Повідомлень: 6798
З нами з: 27.12.12
Подякував: 701 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:57

  Василь-Рівне написав:
  airmax78 написав:Отличный район и жк. Какой ремонт и какая цена? Выкладывайте фотки - заценим.

Дякую за підказку : https://rieltor.ua/flats-sale/view/9682 ... nal_rank_1

Вот он, дешевей во всей красе. Плюс МОПы vs советская вторичка. Квартет с неплохим, но не очень дорогим ремонтом па 2360 за метр. С большими шансами продаться. Напомню, 2013й год, пик посткризисных цен, Юра покупает 3ху БПС па 1700 за метр. Сколько она сейчас в таком состоянии как Юра купил? 1000? 1100? Врядли больше.
Мат и шах (с)
airmax78
 
Повідомлень: 36532
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4353 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:02

  Буровик написав:
  Libo написав:
  stm написав:Та ладно, по сравнению с Зелёным Островом2 что бы Вы выбрали?


А что такое Зеленый остров? :roll: И чем он лучше?

пішки до посольства США 5хв.

Это, конечно, фактор, который влияет на решение. Посольство США рядом с домом - жизненная необходимость. Факт. Жители Найроби и Дар Эс Салама не дадут соврать.
airmax78
 
Повідомлень: 36532
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4353 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.

а Варшавский-прицентралье?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11400
З нами з: 10.06.11
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:28

  Serg-ik написав:
  hume написав:ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.

а Варшавский-прицентралье?

У Варшавского метро будет рядом с домом и Ретровиль уже есть (или как оно там называется). У ЗО2 рядом есть только рейковый транспорт. Грузовой.
airmax78
 
Повідомлень: 36532
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4353 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5532553355345535>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump, Serg-ik і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1951, 1952, 1953
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19523 3250182
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 23:57
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19663
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229700
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.