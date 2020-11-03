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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лис, 2020 08:39
Буровик написав: Libo написав: stm написав:
Та ладно, по сравнению с Зелёным Островом2 что бы Вы выбрали?
А что такое Зеленый остров?
И чем он лучше?
пішки до посольства США 5хв.
Был в том райончике, 1 шаг в бок от Зеленого острова и просто жеппа... Берестейская еще та клоака.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 08:43
Василь-Рівне написав:
Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский
з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.
Район хороший, рядом есть вся инфраструктура, недалеко огромный парк. До центра 5 мин, сам комплекс хороший как внутри так и снаружи. Как по мне минус только один, это серьезная развязка под окнами и существенная близость вокзала. Очень жалею, что не было денег влезть по 1,1 куе метр.
Пс
ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 08:50
Amat написав:
Что касается "удаленки" и падении спроса ИТ на недвижимость. Считаю это мифом.
ИТ в Украине сконцентрировано в 4 городах: Киев, Харьков, Львов, Днепр.
Причина - инфраструктура, социальная среда, уровень ЗП. Никто не хочет работь "в зажопье, зато из дому". И денег там меньше платят. Да и не нужны ИТ-ки в мелких городах, кроме на нужды локального производства.А там нет профисионального роста. Да и еще много причин, все не перечислишь. В общем - инфраструктура, социальная среда, ЗП.
Ну Вы конечно теоретик. Скажу как практик, хоть не ИТ но есть возможность удаленки, релоцировался из Киева в зажопье. И могу рассказать на практике как и что.
Инфраструктура - все то же есть что и в Киеве. Нет аквапарка ну там оперетты и все такое. Но и в Киеве тоже нет аквапарка. То таке.
Социальная среда - быдла меньше чем в Киеве, меньше циган и арабов. Остальное все тоже самое.
Уровень ЗП - тот же самый.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 08:55
hume написав:
ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.
Також зручно студенту КНЕУ: 200 кроків до двох корпусів та 10 хвилин до центрального
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Буровик
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:20
Буровик написав: hume написав:
ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.
Також зручно студенту КНЕУ: 200 кроків до двох корпусів та 10 хвилин до центрального
Скільки тих студентів, в тому КНЕУ?
Сьогодні він студент, а завтра вже торгує кальсонами на ринку чи на будівництві бетон носить)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:24
Буровик написав: hume написав:
ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.
Також зручно студенту КНЕУ: 200 кроків до двох корпусів та 10 хвилин до центрального
Не сильно жирно студенту?
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hume
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:57
Вот он, дешевей во всей красе. Плюс МОПы vs советская вторичка. Квартет с неплохим, но не очень дорогим ремонтом па 2360 за метр. С большими шансами продаться. Напомню, 2013й год, пик посткризисных цен, Юра покупает 3ху БПС па 1700 за метр. Сколько она сейчас в таком состоянии как Юра купил? 1000? 1100? Врядли больше.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:02
Буровик написав: Libo написав: stm написав:
Та ладно, по сравнению с Зелёным Островом2 что бы Вы выбрали?
А что такое Зеленый остров?
И чем он лучше?
пішки до посольства США 5хв.
Это, конечно, фактор, который влияет на решение. Посольство США рядом с домом - жизненная необходимость. Факт. Жители Найроби и Дар Эс Салама не дадут соврать.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:13
hume написав:
ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.
а Варшавский-прицентралье?
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:28
Serg-ik написав: hume написав:
ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.
а Варшавский-прицентралье?
У Варшавского метро будет рядом с домом и Ретровиль уже есть (или как оно там называется). У ЗО2 рядом есть только рейковый транспорт. Грузовой.
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