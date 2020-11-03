Додано: Сер 04 лис, 2020 08:50

Amat написав: Что касается "удаленки" и падении спроса ИТ на недвижимость. Считаю это мифом.

ИТ в Украине сконцентрировано в 4 городах: Киев, Харьков, Львов, Днепр.

Причина - инфраструктура, социальная среда, уровень ЗП. Никто не хочет работь "в зажопье, зато из дому". И денег там меньше платят. Да и не нужны ИТ-ки в мелких городах, кроме на нужды локального производства.А там нет профисионального роста. Да и еще много причин, все не перечислишь. В общем - инфраструктура, социальная среда, ЗП. Что касается "удаленки" и падении спроса ИТ на недвижимость. Считаю это мифом.ИТ в Украине сконцентрировано в 4 городах: Киев, Харьков, Львов, Днепр.Причина - инфраструктура, социальная среда, уровень ЗП. Никто не хочет работь "в зажопье, зато из дому". И денег там меньше платят. Да и не нужны ИТ-ки в мелких городах, кроме на нужды локального производства.А там нет профисионального роста. Да и еще много причин, все не перечислишь. В общем - инфраструктура, социальная среда, ЗП.

Ну Вы конечно теоретик. Скажу как практик, хоть не ИТ но есть возможность удаленки, релоцировался из Киева в зажопье. И могу рассказать на практике как и что.Инфраструктура - все то же есть что и в Киеве. Нет аквапарка ну там оперетты и все такое. Но и в Киеве тоже нет аквапарка. То таке.Социальная среда - быдла меньше чем в Киеве, меньше циган и арабов. Остальное все тоже самое.Уровень ЗП - тот же самый.