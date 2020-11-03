RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5533553455355536>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:39

  Василь-Рівне написав:
  airmax78 написав:Отличный район и жк. Какой ремонт и какая цена? Выкладывайте фотки - заценим.

Дякую за підказку : https://rieltor.ua/flats-sale/view/9682 ... nal_rank_1

а то, что нет ни балкона , ни лоджии - как ему (сыну) ?
Клаус
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 04.10.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:41

  Клаус написав:
  Василь-Рівне написав:
  airmax78 написав:Отличный район и жк. Какой ремонт и какая цена? Выкладывайте фотки - заценим.

Дякую за підказку : https://rieltor.ua/flats-sale/view/9682 ... nal_rank_1

а то, что нет ни балкона , ни лоджии - как ему (сыну) ?

А зачем они нужны в 1К квартире? Чтобы их остеклить и присоединить?
airmax78
 
Повідомлень: 36533
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4353 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:43

  Первый написав:Всім привіт

В зажопинську біля либідської грандіозний движ. Вже знесли нах корпуси за інтервалплазою.

З огляду на підхід до організації майданчика буде щось прикольне:-)
Якщо буде по 500 то можна брати смарт:-)

Так це ж мабуть Ніконов збирається будувати свій черговий проект крутіщий за попередні. Хоч місце й не дуже ок, але смарт буде по 100500 за метр :)
fasser
 
Повідомлень: 245
З нами з: 13.03.10
Подякував: 553 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Берестейская еще та клоака.
Хуже хрущекварталов Печерска?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11401
З нами з: 10.06.11
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:54

Сказочно повезло известному застройщику Артуру Мхитаряну (его проекты в столице - это элитный фитнесклуб Tsarsky, а также небоскребы Jack house, Royal tower и Taryan towers). У него больничный прошел на экзотическом острове посреди океана. В средине октября Артур отправился на отдыхать на Мальдивы в впервые в этом году. За день до вылета, как и полагается, сдал тест на ковид и он был негативным. Но повторный анализ в отеле показал другой результат.

«Поначалу я расстроился, - пишет Мхитарян в своем фотоблоге Instagram, - Долгожданный отпуск — и сразу заболеть. К тому же, за тысячи километров от дома, непонятно, какая здесь медицина и есть ли она вообще, как возвращаться обратно в таком состоянии и главное — когда? Страна не выпускает, пока у тебя не будет негативного теста».


К счастью, бизнесмен перенес болезнь без осложнений. Первые полтора дня у него была небольшая температура и слабость. Но потом все наладилось, и застройщик чувствовал себя хорошо. Больничный он провел «в заточении» в гостиничном номере, который нельзя было покидать. Благо, прямо из бунгало был выход к Индийскому океану и можно было купаться, наблюдать за рыбами и загорать вдали от остальных туристов. «При этом отель не берет дополнительную оплату за дни, которые я здесь провожу вынуждено из-за болезни — что тоже приятный бонус», - констатировал бизнесмен.

Получив подтверждение, что здоров, Артур Мхитарян через Арабские Эмираты вернулся в Украину.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11401
З нами з: 10.06.11
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:02

Купити однушку в Києві: де і яка мінімальна вартість

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 14.09.13
Подякував: 448 раз.
Подякували: 1082 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:09

  Serg-ik написав:Сказочно повезло известному застройщику Артуру Мхитаряну (его проекты в столице - это элитный фитнесклуб Tsarsky, а также небоскребы Jack house, Royal tower и Taryan towers). У него больничный прошел на экзотическом острове посреди океана. В средине октября Артур отправился на отдыхать на Мальдивы в впервые в этом году. За день до вылета, как и полагается, сдал тест на ковид и он был негативным. Но повторный анализ в отеле показал другой результат.

«Поначалу я расстроился, - пишет Мхитарян в своем фотоблоге Instagram, - Долгожданный отпуск — и сразу заболеть. К тому же, за тысячи километров от дома, непонятно, какая здесь медицина и есть ли она вообще, как возвращаться обратно в таком состоянии и главное — когда? Страна не выпускает, пока у тебя не будет негативного теста».


К счастью, бизнесмен перенес болезнь без осложнений. Первые полтора дня у него была небольшая температура и слабость. Но потом все наладилось, и застройщик чувствовал себя хорошо. Больничный он провел «в заточении» в гостиничном номере, который нельзя было покидать. Благо, прямо из бунгало был выход к Индийскому океану и можно было купаться, наблюдать за рыбами и загорать вдали от остальных туристов. «При этом отель не берет дополнительную оплату за дни, которые я здесь провожу вынуждено из-за болезни — что тоже приятный бонус», - констатировал бизнесмен.

Получив подтверждение, что здоров, Артур Мхитарян через Арабские Эмираты вернулся в Украину.

Кто хорошо работает - тот хорошо отдыхает. Но не наоборот.
airmax78
 
Повідомлень: 36533
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4353 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:14

  airmax78 написав:
  Буровик написав:пішки до посольства США 5хв.

Это, конечно, фактор, который влияет на решение. Посольство США рядом с домом - жизненная необходимость. Факт. Жители Найроби и Дар Эс Салама не дадут соврать.

можна здавати подобово аплікантам на візу
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21966
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:22

  fasser написав:
  Первый написав:Всім привіт

В зажопинську біля либідської грандіозний движ. Вже знесли нах корпуси за інтервалплазою.

З огляду на підхід до організації майданчика буде щось прикольне:-)
Якщо буде по 500 то можна брати смарт:-)

Так це ж мабуть Ніконов збирається будувати свій черговий проект крутіщий за попередні. Хоч місце й не дуже ок, але смарт буде по 100500 за метр :)

Блін....
ну як так? Чому не дбк4?
Чому не можна будувати для людей, а не для губатих тьолок і пузатих дядьок...
Востаннє редагувалось Первый в Сер 04 лис, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15614
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Чому не можна будувати для людей, а не для губатих тьолок і пузатих дядьок...

Тому що скоро губаті тьолки висмокчуть всі пуза у дядьок...і відділ маркетингу про це знає
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11401
З нами з: 10.06.11
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5533553455355536>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 19675
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1951, 1952, 1953
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19523 3250291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 23:57
rjkz
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229700
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90682)
04.11.2020 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.