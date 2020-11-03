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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лис, 2020 10:39
а то, что нет ни балкона , ни лоджии - как ему (сыну) ?
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Клаус
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:41
Клаус написав:
а то, что нет ни балкона , ни лоджии - как ему (сыну) ?
А зачем они нужны в 1К квартире? Чтобы их остеклить и присоединить?
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airmax78
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:43
Первый написав:
Всім привіт
В зажопинську біля либідської грандіозний движ. Вже знесли нах корпуси за інтервалплазою.
З огляду на підхід до організації майданчика буде щось прикольне:-)
Якщо буде по 500 то можна брати смарт:-)
Так це ж мабуть Ніконов збирається будувати свій черговий проект крутіщий за попередні. Хоч місце й не дуже ок, але смарт буде по 100500 за метр
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fasser
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:45
BIGor написав:
Берестейская еще та клоака.
Хуже хрущекварталов Печерска?
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Serg-ik
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:54
Сказочно повезло известному застройщику Артуру Мхитаряну (его проекты в столице - это элитный фитнесклуб Tsarsky, а также небоскребы Jack house, Royal tower и Taryan towers). У него больничный прошел на экзотическом острове посреди океана. В средине октября Артур отправился на отдыхать на Мальдивы в впервые в этом году. За день до вылета, как и полагается, сдал тест на ковид и он был негативным. Но повторный анализ в отеле показал другой результат.
«Поначалу я расстроился, - пишет Мхитарян в своем фотоблоге Instagram, - Долгожданный отпуск — и сразу заболеть. К тому же, за тысячи километров от дома, непонятно, какая здесь медицина и есть ли она вообще, как возвращаться обратно в таком состоянии и главное — когда? Страна не выпускает, пока у тебя не будет негативного теста».
К счастью, бизнесмен перенес болезнь без осложнений. Первые полтора дня у него была небольшая температура и слабость. Но потом все наладилось, и застройщик чувствовал себя хорошо. Больничный он провел «в заточении» в гостиничном номере, который нельзя было покидать. Благо, прямо из бунгало был выход к Индийскому океану и можно было купаться, наблюдать за рыбами и загорать вдали от остальных туристов. «При этом отель не берет дополнительную оплату за дни, которые я здесь провожу вынуждено из-за болезни — что тоже приятный бонус», - констатировал бизнесмен.
Получив подтверждение, что здоров, Артур Мхитарян через Арабские Эмираты вернулся в Украину.
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Serg-ik
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:02
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Ірина_
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:09
Serg-ik написав:
Сказочно повезло известному застройщику Артуру Мхитаряну (его проекты в столице - это элитный фитнесклуб Tsarsky, а также небоскребы Jack house, Royal tower и Taryan towers). У него больничный прошел на экзотическом острове посреди океана. В средине октября Артур отправился на отдыхать на Мальдивы в впервые в этом году. За день до вылета, как и полагается, сдал тест на ковид и он был негативным. Но повторный анализ в отеле показал другой результат.
«Поначалу я расстроился, - пишет Мхитарян в своем фотоблоге Instagram, - Долгожданный отпуск — и сразу заболеть. К тому же, за тысячи километров от дома, непонятно, какая здесь медицина и есть ли она вообще, как возвращаться обратно в таком состоянии и главное — когда? Страна не выпускает, пока у тебя не будет негативного теста».
К счастью, бизнесмен перенес болезнь без осложнений. Первые полтора дня у него была небольшая температура и слабость. Но потом все наладилось, и застройщик чувствовал себя хорошо. Больничный он провел «в заточении» в гостиничном номере, который нельзя было покидать. Благо, прямо из бунгало был выход к Индийскому океану и можно было купаться, наблюдать за рыбами и загорать вдали от остальных туристов. «При этом отель не берет дополнительную оплату за дни, которые я здесь провожу вынуждено из-за болезни — что тоже приятный бонус», - констатировал бизнесмен.
Получив подтверждение, что здоров, Артур Мхитарян через Арабские Эмираты вернулся в Украину.
Кто хорошо работает - тот хорошо отдыхает. Но не наоборот.
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airmax78
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:14
airmax78 написав: Буровик написав:
пішки до посольства США 5хв.
Это, конечно, фактор, который влияет на решение. Посольство США рядом с домом - жизненная необходимость. Факт. Жители Найроби и Дар Эс Салама не дадут соврать.
можна здавати подобово аплікантам на візу
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:22
fasser написав: Первый написав:
Всім привіт
В зажопинську біля либідської грандіозний движ. Вже знесли нах корпуси за інтервалплазою.
З огляду на підхід до організації майданчика буде щось прикольне:-)
Якщо буде по 500 то можна брати смарт:-)
Так це ж мабуть Ніконов збирається будувати свій черговий проект крутіщий за попередні. Хоч місце й не дуже ок, але смарт буде по 100500 за метр
Блін....
ну як так? Чому не дбк4?
Чому не можна будувати для людей, а не для губатих тьолок і пузатих дядьок...
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 04 лис, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:29
Первый написав:
Чому не можна будувати для людей, а не для губатих тьолок і пузатих дядьок...
Тому що скоро губаті тьолки висмокчуть всі пуза у дядьок...і відділ маркетингу про це знає
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Serg-ik
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