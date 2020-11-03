Додано: Сер 04 лис, 2020 10:54

Сказочно повезло известному застройщику Артуру Мхитаряну (его проекты в столице - это элитный фитнесклуб Tsarsky, а также небоскребы Jack house, Royal tower и Taryan towers). У него больничный прошел на экзотическом острове посреди океана. В средине октября Артур отправился на отдыхать на Мальдивы в впервые в этом году. За день до вылета, как и полагается, сдал тест на ковид и он был негативным. Но повторный анализ в отеле показал другой результат.



«Поначалу я расстроился, - пишет Мхитарян в своем фотоблоге Instagram, - Долгожданный отпуск — и сразу заболеть. К тому же, за тысячи километров от дома, непонятно, какая здесь медицина и есть ли она вообще, как возвращаться обратно в таком состоянии и главное — когда? Страна не выпускает, пока у тебя не будет негативного теста».





К счастью, бизнесмен перенес болезнь без осложнений. Первые полтора дня у него была небольшая температура и слабость. Но потом все наладилось, и застройщик чувствовал себя хорошо. Больничный он провел «в заточении» в гостиничном номере, который нельзя было покидать. Благо, прямо из бунгало был выход к Индийскому океану и можно было купаться, наблюдать за рыбами и загорать вдали от остальных туристов. «При этом отель не берет дополнительную оплату за дни, которые я здесь провожу вынуждено из-за болезни — что тоже приятный бонус», - констатировал бизнесмен.



Получив подтверждение, что здоров, Артур Мхитарян через Арабские Эмираты вернулся в Украину.