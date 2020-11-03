Він зараз так і живе у будинку який туркі у Вінниці будували, зате вікна на всю стіну, йому такий формат до вподоби.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Він зараз так і живе у будинку який туркі у Вінниці будували, зате вікна на всю стіну, йому такий формат до вподоби.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:15
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:16
наличие метро прямо не влияет на стоимость жилья.
я на выходных был в Ретровиле - классный ТЦ с широкими галереями, большая парковка, хороший футкорт и тд. А вот Варшавский не особо порадовал - огромное количество авто - по сути запарковано все - так как был вечером в воскресенье можно было оценить заселеннойсть - светилось меньше половины окон, хотя я рассматривал только 2 секции.
меня смутило количество автомобилей - их очень много - запарковаться было проблемой
это я к чему - метро это очень хорошо и правильно но те кто ездил на авто - будут ездить на авто. Дорожая не будет - правильнее даже так - существенного дорожая на 10%+ не будет.
теремки и академ тому очень хороший пример.
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