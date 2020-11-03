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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:13
Клаус написав:
а то, что нет ни балкона , ни лоджии - как ему (сыну) ?
Він зараз так і живе у будинку який туркі у Вінниці будували, зате вікна на всю стіну, йому такий формат до вподоби.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:15
Serg-ik написав: hume написав:
ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.
а Варшавский-прицентралье?
А я такое не говорил. Но если будет метро то будет неплохо. Единственный минус это отсутствие какой либо зелени рядом
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:16
airmax78 написав:
У Варшавского метро будет рядом с домом и Ретровиль уже есть
наличие метро прямо не влияет на стоимость жилья.
я на выходных был в Ретровиле - классный ТЦ с широкими галереями, большая парковка, хороший футкорт и тд. А вот Варшавский не особо порадовал - огромное количество авто - по сути запарковано все - так как был вечером в воскресенье можно было оценить заселеннойсть - светилось меньше половины окон, хотя я рассматривал только 2 секции.
меня смутило количество автомобилей - их очень много - запарковаться было проблемой
это я к чему - метро это очень хорошо и правильно но те кто ездил на авто - будут ездить на авто. Дорожая не будет - правильнее даже так - существенного дорожая на 10%+ не будет.
теремки и академ тому очень хороший пример.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:37
4e4ensxe написав: airmax78 написав:
У Варшавского метро будет рядом с домом и Ретровиль уже есть
наличие метро прямо не влияет на стоимость жилья.
я на выходных был в Ретровиле - классный ТЦ с широкими галереями, большая парковка, хороший футкорт и тд. А вот Варшавский не особо порадовал - огромное количество авто - по сути запарковано все - так как был вечером в воскресенье можно было оценить заселеннойсть - светилось меньше половины окон, хотя я рассматривал только 2 секции.
меня смутило количество автомобилей - их очень много - запарковаться было проблемой
это я к чему - метро это очень хорошо и правильно но те кто ездил на авто - будут ездить на авто. Дорожая не будет - правильнее даже так - существенного дорожая на 10%+ не будет.
теремки и академ тому очень хороший пример.
Метро всегда очень влияет на цены недвижимости, особенно в экономе.
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Kostia
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:55
Kostia написав:
Метро всегда очень влияет на цены недвижимости,
на вырлыце/красном хуторе тоже есть метро и что?
там как было гетто так и осталось
тоже самое ждет веник
при этом на соломе нет метро и цены там не дешевые.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:01
4e4ensxe написав: Kostia написав:
Метро всегда очень влияет на цены недвижимости,
на вырлыце/красном хуторе тоже есть метро и что?
там как было гетто так и осталось
тоже самое ждет веник
при этом на соломе нет метро и цены там не дешевые.
Сравните цены в одном и том же районе в пешей доступности от метро и без неё.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:13
4e4ensxe написав: Kostia написав:
Метро всегда очень влияет на цены недвижимости,
на вырлыце/красном хуторе тоже есть метро и что?
там как было гетто так и осталось
тоже самое ждет веник
при этом на соломе нет метро и цены там не дешевые.
Вырлица и Красный хутор - это край левобережной географии. Когда-то и там будет жизнь, но папизже. А на Виноградаре люди и без метро селились. Вся инфраструктура уже есть. Поэтому Виноградарь "то же самое" не ждет.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:29
Бу-га-га... Сегодня еще раз убедился. Никаких разделений труда и мастеров с ОЛХ. Один прораб и только его люди. Все остальное - путь к косяками и переделкам. И это при том, что делали очень хорошо знакомые люди. Что будет с квартирой по методу Влада - страшно представить.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:31
airmax78 написав:Бу-га-га... Сегодня еще раз убедился. Никаких разделений труда и мастеров с ОЛХ. Один прораб и только его люди. Все остальное - путь к косяками и переделкам. И это при том, что делали очень хорошо знакомые люди. Что будет с квартирой по методу Влада - страшно представить.
Шо опять не так сделали?
Если вас читают впечатлительные люди, они скорее примут решение брать с ремонтом и просто не знать что за косяки есть, потому что знания порождают скорбь
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:36
Faceless написав:
airmax78 написав:Бу-га-га... Сегодня еще раз убедился. Никаких разделений труда и мастеров с ОЛХ. Один прораб и только его люди. Все остальное - путь к косяками и переделкам. И это при том, что делали очень хорошо знакомые люди. Что будет с квартирой по методу Влада - страшно представить.
Шо опять не так сделали?
Если вас читают впечатлительные люди, они скорее примут решение брать с ремонтом и просто не знать что за косяки есть, потому что знания порождают скорбь
Не выдержали уровень при залитии самовыравнивающейся стяжки. Теперь будут за свой счет клеить фанеру. И это типа супер-профессионалы.
Ребята, кто не занимается ремонтами на потоке: никакой самодеятельности. Только проверенный прораб. тчк.
Для 100% покупателей покупать с ремонтом - очень правильное решение. Проблема только в том, что чтобы так совпало: хорошая локация, хороший дом, хорошая квартира, хороший ремонт и все это за адекватные деньги - это надо очень долго искать и должно сильно повезти. Даже на рынке покупателя. На растущем рынке и всегда в нижнем и среднем ценовом сегменте - это абсолютли анриал.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 04 лис, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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airmax78
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