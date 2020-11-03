airmax78 написав:Вот он, дешевей во всей красе. Плюс МОПы vs советская вторичка. Квартет с неплохим, но не очень дорогим ремонтом па 2360 за метр. С большими шансами продаться. Напомню, 2013й год, пик посткризисных цен, Юра покупает 3ху БПС па 1700 за метр. Сколько она сейчас в таком состоянии как Юра купил? 1000? 1100? Врядли больше.
Мат и шах (с)
Кому шах, кому мат? Ты на хаях покупал, на лоях продавал. Дело не в МОПах, а общем состоянии рынка. Тот же Квартет - показательный пример. На плохом рынке (2014-2015) его застройщик продавал па1100