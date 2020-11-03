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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5535553655375538>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:44

  airmax78 написав:Вот он, дешевей во всей красе. Плюс МОПы vs советская вторичка. Квартет с неплохим, но не очень дорогим ремонтом па 2360 за метр. С большими шансами продаться. Напомню, 2013й год, пик посткризисных цен, Юра покупает 3ху БПС па 1700 за метр. Сколько она сейчас в таком состоянии как Юра купил? 1000? 1100? Врядли больше.
Мат и шах (с)


Кому шах, кому мат? Ты на хаях покупал, на лоях продавал. Дело не в МОПах, а общем состоянии рынка. Тот же Квартет - показательный пример. На плохом рынке (2014-2015) его застройщик продавал па1100
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:11

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Вот он, дешевей во всей красе. Плюс МОПы vs советская вторичка. Квартет с неплохим, но не очень дорогим ремонтом па 2360 за метр. С большими шансами продаться. Напомню, 2013й год, пик посткризисных цен, Юра покупает 3ху БПС па 1700 за метр. Сколько она сейчас в таком состоянии как Юра купил? 1000? 1100? Врядли больше.
Мат и шах (с)


Кому шах, кому мат? Ты на хаях покупал, на лоях продавал. Дело не в МОПах, а общем состоянии рынка. Тот же Квартет - показательный пример. На плохом рынке (2014-2015) его застройщик продавал па1100

При чем тут я и когда я покупал и продавал (слава Богу что решился). Дело именно в МОПах. На плохом рынке застройщик по1100 продавал. В это время БПС невозможно было продать вообще ни за какие деньги. Сегодня, на плохом рынке (или хорошем? - ты скажи, потому что я не понимаю уже) Квартет в 2 раза дороже чем в 2015м (не знаю по чем в 2013м его котлован продавался) БПС - минимум на 35% дешевле, чем был в 2013м. Очевидно как разошлись графики двух объектов, стоящих друг от друга в 80 м. Локейшн - один. Динамика цен совершенно разная.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Что будет с квартирой по методу Влада - страшно представить.

Этот метод не для лохов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Один прораб и только его люди.

Тут выкладывали видео ремонта, который натворили дизайнер, прораб и "его" люди за много денег.

Вы не поняли систему многоуровневого контроля качества. После вашего прораба нужно запускать еще одного, а потом архитектора, а потом плиточника дядю Васю, который покажет где схалтурили его коллеги так, что все 3 прораба не заметили.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:40

  airmax78 написав:
  4e4ensxe написав:
  Kostia написав:Метро всегда очень влияет на цены недвижимости,

на вырлыце/красном хуторе тоже есть метро и что?
там как было гетто так и осталось
тоже самое ждет веник
при этом на соломе нет метро и цены там не дешевые.

Вырлица и Красный хутор - это край левобережной географии. Когда-то и там будет жизнь, но папизже. А на Виноградаре люди и без метро селились. Вся инфраструктура уже есть. Поэтому Виноградарь "то же самое" не ждет.

поживем увидим. я вот смотрю на голосеевский район точнее район амурской площади - так вот там дорожая не случилось тут кстати просили сравнение цен от метро и рядом с метро так вот она по двушкам самым продаваемым - вторичка
на александровской слободке - 65К и на Демеевской 70К - и там и там чешки
Серафимовича 48 - на бойченко 50К
и таких примеров куча.
бнзусловно если сравнивать троещину с ПОХ то первая однозначно дешевле. но в рамках одного района цены +- одинаковые.
разница в ценах не велика максимум 10%
вот мы можем сейчас зафиксировать что 2-шка на венике стоит 50К - вторичка (старый фонд) и 65К - первичка (новый фонд) без ремонта. После зщапуска метро будет 55 вторичка и 70-75 первичка.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:45

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Один прораб и только его люди.

Тут выкладывали видео ремонта, который натворили дизайнер, прораб и "его" люди за много денег.

Вы не поняли систему многоуровневого контроля качества. После вашего прораба нужно запускать еще одного, а потом архитектора, а потом плиточника дядю Васю, который покажет где схалтурили его коллеги так, что все 3 прораба не заметили.

Всё это лотерея на самом деле ( люди существа такие непредсказуемые, качество работы даже от настроения зависит.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:При чем тут я и когда я покупал и продавал (слава Богу что решился). Дело именно в МОПах. На плохом рынке застройщик по1100 продавал. В это время БПС невозможно было продать вообще ни за какие деньги. Сегодня, на плохом рынке (или хорошем? - ты скажи, потому что я не понимаю уже) Квартет в 2 раза дороже чем в 2015м (не знаю по чем в 2013м его котлован продавался) БПС - минимум на 35% дешевле, чем был в 2013м. Очевидно как разошлись графики двух объектов, стоящих друг от друга в 80 м. Локейшн - один. Динамика цен совершенно разная.

Так Круши и хтоническая оркадо-панель Эврики па500 с котлована 2014-2015 тоже ж выросла раза в два (как минимум, однушки)? ;)
Казалось бы, при чём здесь МОПы :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:07

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Что будет с квартирой по методу Влада - страшно представить.

Этот метод не для лохов.

Ага. Страна янелохов. Знаем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:09

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Один прораб и только его люди.

Тут выкладывали видео ремонта, который натворили дизайнер, прораб и "его" люди за много денег.

Вы не поняли систему многоуровневого контроля качества. После вашего прораба нужно запускать еще одного, а потом архитектора, а потом плиточника дядю Васю, который покажет где схалтурили его коллеги так, что все 3 прораба не заметили.

Влад, вы такой теоретик в этом вопросе... Что вам это даст, если плитка за 40ЕВРО метр или паркет за 100 ЕВРО с укладкой УЖЕ ПОЛОЖЕНЫ? Что толку, что придет Вася, Петя, 3 прораба, покажут пальцем друг на друга и разведут руками?
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 04 лис, 2020 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:12

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:При чем тут я и когда я покупал и продавал (слава Богу что решился). Дело именно в МОПах. На плохом рынке застройщик по1100 продавал. В это время БПС невозможно было продать вообще ни за какие деньги. Сегодня, на плохом рынке (или хорошем? - ты скажи, потому что я не понимаю уже) Квартет в 2 раза дороже чем в 2015м (не знаю по чем в 2013м его котлован продавался) БПС - минимум на 35% дешевле, чем был в 2013м. Очевидно как разошлись графики двух объектов, стоящих друг от друга в 80 м. Локейшн - один. Динамика цен совершенно разная.

Так Круши и хтоническая оркадо-панель Эврики па500 с котлована 2014-2015 тоже ж выросла раза в два (как минимум, однушки)? ;)
Казалось бы, при чём здесь МОПы :mrgreen:

Разница в том, что Квартет уже почти готовый па1100 был а не с котлована. Эврика па500 с котлована привела к тому, что половина инвесторов теперь сосут голого Василия.
airmax78
 
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