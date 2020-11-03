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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5535553655375538

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Разница в том, что Квартет уже почти готовый па1100 был а не с котлована. Эврика па500 с котлована привела к тому, что половина инвесторов теперь сосут голого Василия.

очень удобно: Это не собственник бизнеса виноват в присваивании денег, не городская власть, которая зажала Аркаде денег, а инвесторы, которые заплатили по 500.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:19

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Разница в том, что Квартет уже почти готовый па1100 был а не с котлована. Эврика па500 с котлована привела к тому, что половина инвесторов теперь сосут голого Василия.

очень удобно: Это не собственник бизнеса виноват в присваивании денег, не городская власть, которая зажала Аркаде денег, а инвесторы, которые заплатили по 500.

Откуда такой вывод? Одни строили пирамиду продаж. Другие в ней участвовали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:21

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Вот он, дешевей во всей красе. Плюс МОПы vs советская вторичка. Квартет с неплохим, но не очень дорогим ремонтом па 2360 за метр. С большими шансами продаться. Напомню, 2013й год, пик посткризисных цен, Юра покупает 3ху БПС па 1700 за метр. Сколько она сейчас в таком состоянии как Юра купил? 1000? 1100? Врядли больше.
Мат и шах (с)


Кому шах, кому мат? Ты на хаях покупал, на лоях продавал. Дело не в МОПах, а общем состоянии рынка. Тот же Квартет - показательный пример. На плохом рынке (2014-2015) его застройщик продавал па1100

При чем тут я и когда я покупал и продавал (слава Богу что решился). Дело именно в МОПах. На плохом рынке застройщик по1100 продавал. В это время БПС невозможно было продать вообще ни за какие деньги. Сегодня, на плохом рынке (или хорошем? - ты скажи, потому что я не понимаю уже) Квартет в 2 раза дороже чем в 2015м (не знаю по чем в 2013м его котлован продавался) БПС - минимум на 35% дешевле, чем был в 2013м. Очевидно как разошлись графики двух объектов, стоящих друг от друга в 80 м. Локейшн - один. Динамика цен совершенно разная.

Всё не так. Вы сравнили цены на документы квартета недостроенного 2015 года с ценами на готовую бпс в 2013 году. По факту если сравнивать готовый квартет в 2017 без ремонта и готовую бпс в 2017 году то оба подорожали, но квартет далеко не в 2 раза.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Разница в том, что Квартет уже почти готовый па1100 был а не с котлована. Эврика па500 с котлована привела к тому, что половина инвесторов теперь сосут голого Василия.

Ну хорошо, оставим Аркаду. А как быть с крушами, кристерами и прочими продуктами панелестроения ДБК-4 и иже с ним, которые схожую динамику показали без влётов инвешторей?

ЗЫ если уж БПС привокзальный вспомнили, чтоб "готовое к готовому на 2013", какая динамика у ЖК Голосеевский (без МОПов ©)?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:28

  Kostia написав:Всё не так. Вы сравнили цены на документы квартета недостроенного 2015 года с ценами на готовую бпс в 2013 году. По факту если сравнивать готовый квартет в 2017 без ремонта и готовую бпс в 2017 году то оба подорожали, но квартет далеко не в 2 раза.

Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию. Сколько тогда стоил БПС - я не знаю (честно говоря для меня сюрприз что он все еще что-то стоит). И не важно на самом деле в 2 раза вырос Квартет с того момента или только в 1.5-1.7 Важно что он вырос и сильно. В то время как советская вторичка - упала и никаких перспектив к восстановлению цены на нее нет.
airmax78
 
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  #<1 ... 5535553655375538
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