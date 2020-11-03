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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лис, 2020 15:17
airmax78 написав:
Разница в том, что Квартет уже почти готовый па1100 был а не с котлована. Эврика па500 с котлована привела к тому, что половина инвесторов теперь сосут голого Василия.
очень удобно: Это не собственник бизнеса виноват в присваивании денег, не городская власть, которая зажала Аркаде денег, а инвесторы, которые заплатили по 500.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:19
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Разница в том, что Квартет уже почти готовый па1100 был а не с котлована. Эврика па500 с котлована привела к тому, что половина инвесторов теперь сосут голого Василия.
очень удобно: Это не собственник бизнеса виноват в присваивании денег, не городская власть, которая зажала Аркаде денег, а инвесторы, которые заплатили по 500.
Откуда такой вывод? Одни строили пирамиду продаж. Другие в ней участвовали.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:21
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Вот он, дешевей во всей красе. Плюс МОПы vs советская вторичка. Квартет с неплохим, но не очень дорогим ремонтом па 2360 за метр. С большими шансами продаться. Напомню, 2013й год, пик посткризисных цен, Юра покупает 3ху БПС па 1700 за метр. Сколько она сейчас в таком состоянии как Юра купил? 1000? 1100? Врядли больше.
Мат и шах (с)
Кому шах, кому мат? Ты на хаях покупал, на лоях продавал. Дело не в МОПах, а общем состоянии рынка. Тот же Квартет - показательный пример. На плохом рынке (2014-2015) его застройщик продавал па1100
При чем тут я и когда я покупал и продавал (слава Богу что решился). Дело именно в МОПах. На плохом рынке застройщик по1100 продавал. В это время БПС невозможно было продать вообще ни за какие деньги. Сегодня, на плохом рынке (или хорошем? - ты скажи, потому что я не понимаю уже) Квартет в 2 раза дороже чем в 2015м (не знаю по чем в 2013м его котлован продавался) БПС - минимум на 35% дешевле, чем был в 2013м. Очевидно как разошлись графики двух объектов, стоящих друг от друга в 80 м. Локейшн - один. Динамика цен совершенно разная.
Всё не так. Вы сравнили цены на документы квартета недостроенного 2015 года с ценами на готовую бпс в 2013 году. По факту если сравнивать готовый квартет в 2017 без ремонта и готовую бпс в 2017 году то оба подорожали, но квартет далеко не в 2 раза.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:25
airmax78 написав:
Разница в том, что Квартет уже почти готовый па1100 был а не с котлована. Эврика па500 с котлована привела к тому, что половина инвесторов теперь сосут голого Василия.
Ну хорошо, оставим Аркаду. А как быть с крушами, кристерами и прочими продуктами панелестроения ДБК-4 и иже с ним, которые схожую динамику показали без влётов инвешторей?
ЗЫ если уж БПС привокзальный вспомнили, чтоб "готовое к готовому на 2013", какая динамика у ЖК Голосеевский (без МОПов ©)?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:28
Kostia написав:
Всё не так. Вы сравнили цены на документы квартета недостроенного 2015 года с ценами на готовую бпс в 2013 году. По факту если сравнивать готовый квартет в 2017 без ремонта и готовую бпс в 2017 году то оба подорожали, но квартет далеко не в 2 раза.
Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию. Сколько тогда стоил БПС - я не знаю (честно говоря для меня сюрприз что он все еще что-то стоит). И не важно на самом деле в 2 раза вырос Квартет с того момента или только в 1.5-1.7 Важно что он вырос и сильно. В то время как советская вторичка - упала и никаких перспектив к восстановлению цены на нее нет.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:34
airmax78 написав: Kostia написав:
Всё не так. Вы сравнили цены на документы квартета недостроенного 2015 года с ценами на готовую бпс в 2013 году. По факту если сравнивать готовый квартет в 2017 без ремонта и готовую бпс в 2017 году то оба подорожали, но квартет далеко не в 2 раза.
Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию. Сколько тогда стоил БПС - я не знаю (честно говоря для меня сюрприз что он все еще что-то стоит). И не важно на самом деле в 2 раза вырос Квартет с того момента или только в 1.5-1.7 Важно что он вырос и сильно. В то время как советская вторичка - упала и никаких перспектив к восстановлению цены на нее нет.
Бпс на соломе возле квартета упала с 2017 года? Ору
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:39
airmax78 написав: Kostia написав:
Всё не так. Вы сравнили цены на документы квартета недостроенного 2015 года с ценами на готовую бпс в 2013 году. По факту если сравнивать готовый квартет в 2017 без ремонта и готовую бпс в 2017 году то оба подорожали, но квартет далеко не в 2 раза.
Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию. Сколько тогда стоил БПС - я не знаю (честно говоря для меня сюрприз что он все еще что-то стоит). И не важно на самом деле в 2 раза вырос Квартет с того момента или только в 1.5-1.7 Важно что он вырос и сильно. В то время как советская вторичка - упала и никаких перспектив к восстановлению цены на нее нет.
ЛУ24-28, совок 74года и хрущи кирпичные рядом. в конце
2015 были 37к-47к, двухи. (ремонт очень дорогой БЫ БЫЛ. надо все сдирать и переделывать)
А в 2019 только однуха стоял 65-70$
..опять 25
в середине 2015 ставка была 30% годовых
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:48
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Один прораб и только его люди.
Тут выкладывали видео ремонта, который натворили дизайнер, прораб и "его" люди за много денег.
Вы не поняли систему многоуровневого контроля качества. После вашего прораба нужно запускать еще одного, а потом архитектора, а потом плиточника дядю Васю, который покажет где схалтурили его коллеги так, что все 3 прораба не заметили.
Влад, вы такой теоретик в этом вопросе... Что вам это даст, если плитка за 40ЕВРО метр или паркет за 100 ЕВРО с укладкой УЖЕ ПОЛОЖЕНЫ? Что толку, что придет Вася, Петя, 3 прораба, покажут пальцем друг на друга и разведут руками?
дешевая плитка и дорогой паркет
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:48
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Разница в том, что Квартет уже почти готовый па1100 был а не с котлована. Эврика па500 с котлована привела к тому, что половина инвесторов теперь сосут голого Василия.
Ну хорошо, оставим Аркаду. А как быть с крушами, кристерами и прочими продуктами панелестроения ДБК-4 и иже с ним, которые схожую динамику показали без влётов инвешторей?
ЗЫ если уж БПС привокзальный вспомнили, чтоб "готовое к готовому на 2013", какая динамика у ЖК Голосеевский (без МОПов ©)?
Круши и прочие кристеры - это для меня загадка. Я не понимаю как можно за них платить дороже, чем их купили в 2016м. Вообще мне сложно сравнивать, потому что я не могу себе представить как можно покупать Крушу или Голосуху сегодня по сегодняшней цене. А вот как можно покупать Квартет по 2.2куе я хорошо себе представляю.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:48
airmax78 написав:
Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию. Сколько тогда стоил БПС - я не знаю (честно говоря для меня сюрприз что он все еще что-то стоит). И не важно на самом деле в 2 раза вырос Квартет с того момента или только в 1.5-1.7 Важно что он вырос и сильно. В то время как советская вторичка - упала и никаких перспектив к восстановлению цены на нее нет.
Квартет вырос только потому, что в Киеве всего 1 Квартет, а людей с шальными деньгами-гораздо больше
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