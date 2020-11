Додано: Сер 04 лис, 2020 15:48

airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав: Один прораб и только его люди. Один прораб и только его люди.

Тут выкладывали видео ремонта, который натворили дизайнер, прораб и "его" люди за много денег.



Вы не поняли систему многоуровневого контроля качества. После вашего прораба нужно запускать еще одного, а потом архитектора, а потом плиточника дядю Васю, который покажет где схалтурили его коллеги так, что все 3 прораба не заметили. Тут выкладывали видео ремонта, который натворили дизайнер, прораб и "его" люди за много денег.Вы не поняли систему многоуровневого контроля качества. После вашего прораба нужно запускать еще одного, а потом архитектора, а потом плиточника дядю Васю, который покажет где схалтурили его коллеги так, что все 3 прораба не заметили.

Влад, вы такой теоретик в этом вопросе... Что вам это даст, если плитка за 40ЕВРО метр или паркет за 100 ЕВРО с укладкой УЖЕ ПОЛОЖЕНЫ? Что толку, что придет Вася, Петя, 3 прораба, покажут пальцем друг на друга и разведут руками? Влад, вы такой теоретик в этом вопросе... Что вам это даст, если плитка за 40ЕВРО метр или паркет за 100 ЕВРО с укладкой УЖЕ ПОЛОЖЕНЫ? Что толку, что придет Вася, Петя, 3 прораба, покажут пальцем друг на друга и разведут руками?



дешевая плитка и дорогой паркет дешевая плитка и дорогой паркет

