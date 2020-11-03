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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лис, 2020 15:52
airmax78 написав:
Круши и прочие кристеры - это для меня загадка. Я не понимаю как можно за них платить дороже, чем их купили в 2016м. Вообще мне сложно сравнивать, потому что я не могу себе представить как можно покупать Крушу или Голосуху сегодня по сегодняшней цене. А вот как можно покупать Квартет по 2.2куе я хорошо себе представляю.
Т.е. объективную реальность Вы постигли не до конца, но советы/поучения щедро раздаёте?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:53
adeges написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Тут выкладывали видео ремонта, который натворили дизайнер, прораб и "его" люди за много денег.
Вы не поняли систему многоуровневого контроля качества. После вашего прораба нужно запускать еще одного, а потом архитектора, а потом плиточника дядю Васю, который покажет где схалтурили его коллеги так, что все 3 прораба не заметили.
Влад, вы такой теоретик в этом вопросе... Что вам это даст, если плитка за 40ЕВРО метр или паркет за 100 ЕВРО с укладкой УЖЕ ПОЛОЖЕНЫ? Что толку, что придет Вася, Петя, 3 прораба, покажут пальцем друг на друга и разведут руками?
дешевая плитка и дорогой паркет
Спасибо, Кэп! Лучше подскажите, как в этой ситуации поможет многоуровневая система контроля качества от Влада. Контролерам качества стоять целый день за спиной у плиточника с видеокамерой, лазерным уровнем и штангенциркулем? За ними стоять контролерам над контролерами. А архитектор за этим всем должен наблюдать через вебкамеру?
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:56
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Круши и прочие кристеры - это для меня загадка. Я не понимаю как можно за них платить дороже, чем их купили в 2016м. Вообще мне сложно сравнивать, потому что я не могу себе представить как можно покупать Крушу или Голосуху сегодня по сегодняшней цене. А вот как можно покупать Квартет по 2.2куе я хорошо себе представляю.
Т.е. объективную реальность Вы постигли не до конца, но советы/поучения щедро раздаёте?
Как и все тут.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:57
airmax78 написав: adeges написав:
дешевая плитка и дорогой паркет
Спасибо, Кэп! Лучше подскажите, как в этой ситуации поможет многоуровневая система контроля качества от Влада. Контролерам качества стоять целый день за спиной у плиточника с видеокамерой, лазерным уровнем и штангенциркулем? За ними стоять контролерам над контролерами. А архитектор за этим всем должен наблюдать через вебкамеру?
уважительно то как. даже спину выпрямил от распирающей гордости.
никак не поможет. надо выгонять после первой стены или первого пола. тогда меньше потери
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:02
adeges написав: airmax78 написав: adeges написав:
дешевая плитка и дорогой паркет
Спасибо, Кэп! Лучше подскажите, как в этой ситуации поможет многоуровневая система контроля качества от Влада. Контролерам качества стоять целый день за спиной у плиточника с видеокамерой, лазерным уровнем и штангенциркулем? За ними стоять контролерам над контролерами. А архитектор за этим всем должен наблюдать через вебкамеру?
уважительно то как. даже спину выпрямил от распирающей гордости.
никак не поможет. надо выгонять после первой стены или первого пола. тогда меньше потери
С теми мастерами, которых предлагает Влад - не напасешься ни стен, ни полов, ни материалов. Даже у нормального прораба, который своих мастеров отбирает от ремонта к ремонту и знает, чего от них ожидать - бывают косяки. Путь самостоятельного отбора - это путь боли и отчаяния. Хотя, когда посрать на конечный результат - может и норм.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:05
airmax78 написав:
Круши и прочие кристеры - это для меня загадка. Я не понимаю как можно за них платить дороже, чем их купили в 2016м.
У Вас полушария дружат меж собой? Сначала Вы пишете, что "по 500"-это причина падения Аркады и тут же пишете, что нельзя платить дороже за Круши и прочие кристеры, чем было в 2016, которые так же стоили, как и аркадовские панельки.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:07
airmax78 написав:
При чем тут я и когда я покупал и продавал (слава Богу что решился). Дело именно в МОПах. На плохом рынке застройщик по1100 продавал. В это время БПС невозможно было продать вообще ни за какие деньги. Сегодня, на плохом рынке (или хорошем? - ты скажи, потому что я не понимаю уже) Квартет в 2 раза дороже чем в 2015м (не знаю по чем в 2013м его котлован продавался) БПС - минимум на 35% дешевле, чем был в 2013м. Очевидно как разошлись графики двух объектов, стоящих друг от друга в 80 м. Локейшн - один. Динамика цен совершенно разная.
Ну что за манипуляции, Максим
Когда Квартет продавался па1100, ДБК продавал па500. И ни в какие 2 раза Квартет на сегодня не подорожал - его вообще-то без ремонта СГ продавала. Отними его стоимость, и получишь в лучшем случае па1700. 50% прироста - это тоже удачно. Но не забывай, что продавалась эта инвестиция в аккурат в то время, когда в Иловайске лилась большая кровь, а гривна - стремительно девальвировала.
Что касается текущего состояния рынка - отвечу шуткой. Вот так же, как ты подтруниваешь над покупкой Юрия в 2013-м (реальной, или придуманной тобой - опустим это), через время будут подтрунивать и над сегодняшними покупателями
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:19
airmax78 написав:
Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию.
Боюсь, это нечто из разряда цены Новолипок в декларации мужа судьи КСУ Завгородней
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:50
airmax78 написав:
При чем тут я и когда я покупал и продавал (слава Богу что решился). Дело именно в МОПах. На плохом рынке застройщик по1100 продавал. В это время БПС невозможно было продать вообще ни за какие деньги. Сегодня, на плохом рынке (или хорошем? - ты скажи, потому что я не понимаю уже) Квартет в 2 раза дороже чем в 2015м (не знаю по чем в 2013м его котлован продавался) БПС - минимум на 35% дешевле, чем был в 2013м. Очевидно как разошлись графики двух объектов, стоящих друг от друга в 80 м. Локейшн - один. Динамика цен совершенно разная.
На котооване квартет не продавался, к сожалению. Но знаю семью купившую пентхауз по 700 баксов метр. И это реальная цена сброса была.
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