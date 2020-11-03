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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5537553855395540

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:10

  airmax78 написав:Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию. Сколько тогда стоил БПС - я не знаю (честно говоря для меня сюрприз что он все еще что-то стоит). И не важно на самом деле в 2 раза вырос Квартет с того момента или только в 1.5-1.7

https://www.olx.ua/obyavlenie/4-km-kvar ... 3beb835345
с ремонтом + ванна кухня 1900 за квадрат.
если отнять ремонт даже по самым минимальным ценам получим 1500-1600 за квадрат
квартет сдался в 16 году - 4 года назад
за 4 года рост даже 400 баксов на квадрате это пыль - депо больше принесет
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:13

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Разница в том, что Квартет уже почти готовый па1100 был а не с котлована. Эврика па500 с котлована привела к тому, что половина инвесторов теперь сосут голого Василия.

очень удобно: Это не собственник бизнеса виноват в присваивании денег, не городская власть, которая зажала Аркаде денег, а инвесторы, которые заплатили по 500.

Откуда такой вывод? Одни строили пирамиду продаж. Другие в ней участвовали.

Я уже один раз объяснял, но не всем хватило мозгов понять.
Аркада не была пирамидой продаж. При строительстве комплекса на деньги инвесторов первых домов покупают участок, ставят забор, тянут коммуникации. Строят за счет второй очереди. Если Аркада вложилась в коммуникации, участки, мосты, подстанции, потом у нее это забрали и не отдали деньги, которые должны, то причина падения не "это пирамида", а попытку рейдерского захвата со стороны Кличко и приближенных.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Спасибо, Кэп! Лучше подскажите, как в этой ситуации поможет многоуровневая система контроля качества от Влада. Контролерам качества стоять целый день за спиной у плиточника с видеокамерой, лазерным уровнем и штангенциркулем? За ними стоять контролерам над контролерами. А архитектор за этим всем должен наблюдать через вебкамеру?

У вас комплекс неполноценности? Вместо того чтобы сказать "у меня не хватает ума и опыта это сделать", вы тщеславно говорите "это невозможно".
Не переживайте, после 5-ого ремонта вы будете в этом всем разбираться не хуже прораба, если захотите вникать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:19

  Vlad442 написав:Аркада не была пирамидой продаж.


Точнее сказать так - не более, чем остальные застройщики

  Vlad442 написав:Если Аркада вложилась в коммуникации, участки, мосты, подстанции, потом у нее это забрали и не отдали деньги, которые должны, то причина падения не "это пирамида", а попытку рейдерского захвата со стороны Кличко и приближенных.


Ума не приложу - на кой черт Паливода за свои деньги (точнее деньги инвесторов Патриотики) построил 2 садика, понимая, что в кресле мэра сидит марионетка конкурентов и ему за них деньги не вернут, что сходу результирует в дефицит >0,5 млрд грн?
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Видео о том почему не надо покупать откровенное Г для жизни (а не под сдачу):
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:30

КЭШ приятно удивляет своей адекватностью - не устраивает цирки и дешевый пиар относительно ипотеки под недостижимые 7-10%, а расширяет базу оценки доходов заемщика. Плюс обещает спецпрограммы кредитования коммерческих проектов.


"Мы введем три вида специализированного кредитования – проектное, объектное финансирование и финансирование недвижимости, генерирующей доход. Для ипотечных кредитов мы разрешим учитывать доходы членов семьи должника-физлица при оценке финансового положения. Также планируем отменить требование для банков по обзору жилищной ипотеки в случае ее страхования" – отметил Шевченко.

Шевченко добавил, что введение трех видов специализированного кредитования даст возможность сделать более чувствительной оценку кредитного риска в зависимости от вида
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  #<1 ... 5537553855395540
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