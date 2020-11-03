с ремонтом + ванна кухня 1900 за квадрат.
если отнять ремонт даже по самым минимальным ценам получим 1500-1600 за квадрат
квартет сдался в 16 году - 4 года назад
за 4 года рост даже 400 баксов на квадрате это пыль - депо больше принесет
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лис, 2020 18:10
с ремонтом + ванна кухня 1900 за квадрат.
если отнять ремонт даже по самым минимальным ценам получим 1500-1600 за квадрат
квартет сдался в 16 году - 4 года назад
за 4 года рост даже 400 баксов на квадрате это пыль - депо больше принесет
Додано: Сер 04 лис, 2020 18:13
Я уже один раз объяснял, но не всем хватило мозгов понять.
Аркада не была пирамидой продаж. При строительстве комплекса на деньги инвесторов первых домов покупают участок, ставят забор, тянут коммуникации. Строят за счет второй очереди. Если Аркада вложилась в коммуникации, участки, мосты, подстанции, потом у нее это забрали и не отдали деньги, которые должны, то причина падения не "это пирамида", а попытку рейдерского захвата со стороны Кличко и приближенных.
Додано: Сер 04 лис, 2020 18:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У вас комплекс неполноценности? Вместо того чтобы сказать "у меня не хватает ума и опыта это сделать", вы тщеславно говорите "это невозможно".
Не переживайте, после 5-ого ремонта вы будете в этом всем разбираться не хуже прораба, если захотите вникать.
Додано: Сер 04 лис, 2020 18:19
Точнее сказать так - не более, чем остальные застройщики
Ума не приложу - на кой черт Паливода за свои деньги (точнее деньги инвесторов Патриотики) построил 2 садика, понимая, что в кресле мэра сидит марионетка конкурентов и ему за них деньги не вернут, что сходу результирует в дефицит >0,5 млрд грн?
Додано: Сер 04 лис, 2020 18:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Видео о том почему не надо покупать откровенное Г для жизни (а не под сдачу):
Додано: Сер 04 лис, 2020 18:30
КЭШ приятно удивляет своей адекватностью - не устраивает цирки и дешевый пиар относительно ипотеки под недостижимые 7-10%, а расширяет базу оценки доходов заемщика. Плюс обещает спецпрограммы кредитования коммерческих проектов.
"Мы введем три вида специализированного кредитования – проектное, объектное финансирование и финансирование недвижимости, генерирующей доход. Для ипотечных кредитов мы разрешим учитывать доходы членов семьи должника-физлица при оценке финансового положения. Также планируем отменить требование для банков по обзору жилищной ипотеки в случае ее страхования" – отметил Шевченко.
Шевченко добавил, что введение трех видов специализированного кредитования даст возможность сделать более чувствительной оценку кредитного риска в зависимости от вида
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|