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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5538553955405541

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:48

  foxluck написав:Видео о том почему не надо покупать откровенное Г для жизни (а не под сдачу):


Коментатор несе чуш, а саме: для інвестиції О.К. а для себе фу-фу, бо через 10 років стане кавалірка нікому не нужною хрущом-общажкою.

До того ж не враховує витрати на оренду за ці 10 років.
І ще в нього звідкись, як манна небесна, береться іпотека.

Ну і мікроквартира в домі мікроквартир.
А що ліпше, повноцінна 1к в мурашнику з 25 поверхів?


Більш правильний підхід:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:легко понять если сравнить сколько стоит достройка оставшихся домов и сколько у них "забрали". И что-то мне подсказывает, что первая цифра будет в разы больше второй.

Потому что всё, за что берется КГС, сразу дорожает. Не потому, что становится лучше,а потому что ценник переписывают

Как исчез Свитлопарк из портфеля КГС? Кто знает?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:54

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Спасибо, Кэп! Лучше подскажите, как в этой ситуации поможет многоуровневая система контроля качества от Влада. Контролерам качества стоять целый день за спиной у плиточника с видеокамерой, лазерным уровнем и штангенциркулем? За ними стоять контролерам над контролерами. А архитектор за этим всем должен наблюдать через вебкамеру?

У вас комплекс неполноценности? Вместо того чтобы сказать "у меня не хватает ума и опыта это сделать", вы тщеславно говорите "это невозможно".
Не переживайте, после 5-ого ремонта вы будете в этом всем разбираться не хуже прораба, если захотите вникать.

Влад, повтороюсь, вы предлагаете непротестированные не только на людях, но даже на животных решения. Мой небольшой опыт показывает: 100% мастеров с улицы, 100% мастеров по рекомендации поставщиков материалов и оборудования и 50% мастеров по очень хорошей рекомендации знакомых косячат безбожно. Выясняется это почти всегда в момент, когда исправить это либо достаточно дорого, либо ПЦ как дорого, либо невозможно.
Ваша схема предполагает отказ от мастеров, где вероятность косяка 50% и переход на мастеров со 100% вероятностью косяков.
При этом вы сами признались что никогда не делали ремонт не под аренду. Ну как так можно? Вы один раз сделайте - а потом будете рассказывать, как профессионально отбирать мастеров из подворотни и контролировать многоуровнево качество их работы.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:01

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Влад, была это пирамида или нет - легко понять если сравнить сколько стоит достройка оставшихся домов и сколько у них "забрали". И что-то мне подсказывает, что первая цифра будет в разы больше второй.


Забери сейчас у остальных застройщиков новые проекты, и на достройку старых у 9 из 10 денег не хватит

Не думаю. Думаю, что например у Ситигрупп, КАН, Таряна, с большой вероятностью у конторы, которая Уно Сити Хаос строит (постоянно забываю как называется) все денежные потоки четко по проектам разделены и не смешиваются. А если так - то и пирамиде продаж взяться неоткуда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:16

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:Коментатор несе чуш, а саме:
...
І ще в нього звідкись, як манна небесна, береться іпотека.


Это ж Маасква, у них ипотека есть
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:все денежные потоки четко по проектам разделены и не смешиваются

Это действительно финансист говорит? Нельзя "смешивать"? А в торговле разными товарами -тоже нельзя?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:37

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:все денежные потоки четко по проектам разделены и не смешиваются

Это действительно финансист говорит? Нельзя "смешивать"? А в торговле разными товарами -тоже нельзя?

Серж, это не торговля. Это проектное финансирование.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:53

  foxluck написав:Видео о том почему не надо покупать откровенное Г для жизни (а не под сдачу):


феерический лысый ... живу в гостинке 21.6 метра ... не вижу смысла для одного больше...

-комуналь копейки
-убирать быстро
-цена вопроса

ликвидность ликвидность - задолбало это слово
есть только один общий знаменатель заменяющий слово ликвидность и частично иногие другие - ЦЕНА
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:54

airmax78
Это ни о чем. Кто не умеет с деньгами обращаться, того не спасет ни такая волшебная фраза, ни отсутствие перекрёстного финансирования
Serg-ik
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