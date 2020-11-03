Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Спасибо, Кэп! Лучше подскажите, как в этой ситуации поможет многоуровневая система контроля качества от Влада. Контролерам качества стоять целый день за спиной у плиточника с видеокамерой, лазерным уровнем и штангенциркулем? За ними стоять контролерам над контролерами. А архитектор за этим всем должен наблюдать через вебкамеру?
У вас комплекс неполноценности? Вместо того чтобы сказать "у меня не хватает ума и опыта это сделать", вы тщеславно говорите "это невозможно". Не переживайте, после 5-ого ремонта вы будете в этом всем разбираться не хуже прораба, если захотите вникать.
Влад, повтороюсь, вы предлагаете непротестированные не только на людях, но даже на животных решения. Мой небольшой опыт показывает: 100% мастеров с улицы, 100% мастеров по рекомендации поставщиков материалов и оборудования и 50% мастеров по очень хорошей рекомендации знакомых косячат безбожно. Выясняется это почти всегда в момент, когда исправить это либо достаточно дорого, либо ПЦ как дорого, либо невозможно. Ваша схема предполагает отказ от мастеров, где вероятность косяка 50% и переход на мастеров со 100% вероятностью косяков. При этом вы сами признались что никогда не делали ремонт не под аренду. Ну как так можно? Вы один раз сделайте - а потом будете рассказывать, как профессионально отбирать мастеров из подворотни и контролировать многоуровнево качество их работы.
airmax78 написав:Влад, была это пирамида или нет - легко понять если сравнить сколько стоит достройка оставшихся домов и сколько у них "забрали". И что-то мне подсказывает, что первая цифра будет в разы больше второй.
Забери сейчас у остальных застройщиков новые проекты, и на достройку старых у 9 из 10 денег не хватит
Не думаю. Думаю, что например у Ситигрупп, КАН, Таряна, с большой вероятностью у конторы, которая Уно Сити Хаос строит (постоянно забываю как называется) все денежные потоки четко по проектам разделены и не смешиваются. А если так - то и пирамиде продаж взяться неоткуда.