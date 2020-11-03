Додано: Сер 04 лис, 2020 18:54

Vlad442 написав: airmax78 написав: Спасибо, Кэп! Лучше подскажите, как в этой ситуации поможет многоуровневая система контроля качества от Влада. Контролерам качества стоять целый день за спиной у плиточника с видеокамерой, лазерным уровнем и штангенциркулем? За ними стоять контролерам над контролерами. А архитектор за этим всем должен наблюдать через вебкамеру? Спасибо, Кэп! Лучше подскажите, как в этой ситуации поможет многоуровневая система контроля качества от Влада. Контролерам качества стоять целый день за спиной у плиточника с видеокамерой, лазерным уровнем и штангенциркулем? За ними стоять контролерам над контролерами. А архитектор за этим всем должен наблюдать через вебкамеру?

У вас комплекс неполноценности? Вместо того чтобы сказать "у меня не хватает ума и опыта это сделать", вы тщеславно говорите "это невозможно".

Не переживайте, после 5-ого ремонта вы будете в этом всем разбираться не хуже прораба, если захотите вникать. У вас комплекс неполноценности? Вместо того чтобы сказать "у меня не хватает ума и опыта это сделать", вы тщеславно говорите "это невозможно".Не переживайте, после 5-ого ремонта вы будете в этом всем разбираться не хуже прораба, если захотите вникать.

Влад, повтороюсь, вы предлагаете непротестированные не только на людях, но даже на животных решения. Мой небольшой опыт показывает: 100% мастеров с улицы, 100% мастеров по рекомендации поставщиков материалов и оборудования и 50% мастеров по очень хорошей рекомендации знакомых косячат безбожно. Выясняется это почти всегда в момент, когда исправить это либо достаточно дорого, либо ПЦ как дорого, либо невозможно.Ваша схема предполагает отказ от мастеров, где вероятность косяка 50% и переход на мастеров со 100% вероятностью косяков.При этом вы сами признались что никогда не делали ремонт не под аренду. Ну как так можно? Вы один раз сделайте - а потом будете рассказывать, как профессионально отбирать мастеров из подворотни и контролировать многоуровнево качество их работы.