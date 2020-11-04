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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5540554155425543>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:47

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Для 100% покупателей покупать с ремонтом - очень правильное решение. Проблема только в том, что чтобы так совпало: хорошая локация, хороший дом, хорошая квартира, хороший ремонт и все это за адекватные деньги - это надо очень долго искать и должно сильно повезти. Даже на рынке покупателя

не сгущайте
вот Василию с Ровно повезло
не Б.ги горшки обжигают)

Для сторожа складів у Рівному і Флаївський підвал буде за щастя! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:47

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Разница в том, что Квартет уже почти готовый па1100 был а не с котлована. Эврика па500 с котлована привела к тому, что половина инвесторов теперь сосут голого Василия.

очень удобно: Это не собственник бизнеса виноват в присваивании денег, не городская власть, которая зажала Аркаде денег, а инвесторы, которые заплатили по 500.

вы реально считаете нормальным то что ФФС Аркады брал "за услуги" 30% от всех поступающих от инвесторов денег?

интересно, Влад442 об этом знал?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:49

  fenix81 написав:феерический лысый ... живу в гостинке 21.6 метра ... не вижу смысла для одного больше...

-комуналь копейки
-убирать быстро
-цена вопроса



Сразу видно молодняк. На вкусил еще кайфа простора, не держал в руках кучи шальных денег, не попадалась еще на пути жизни капризная принцесса, не размножился, не подловили ...
Значит все еще впереди. Но еще подловят и залетят.
Еще будешь жить в большом, шумном доме.
И комуналь будет, и алименты, и жене на цацки, и детям на айфоны ...
Всё еще будет.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:51

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию. Сколько тогда стоил БПС - я не знаю (честно говоря для меня сюрприз что он все еще что-то стоит). И не важно на самом деле в 2 раза вырос Квартет с того момента или только в 1.5-1.7 Важно что он вырос и сильно. В то время как советская вторичка - упала и никаких перспектив к восстановлению цены на нее нет.

Квартет вырос только потому, что в Киеве всего 1 Квартет, а людей с шальными деньгами-гораздо больше

на данный момент воздух над котлованом S1Терминал парят почти ПА3куе за квадрат, правда обещают с ремонтом
дешевей шагает семимильными шагами :mrgreen:

не переводятся люди с шальными деньгами...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:55

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию. Сколько тогда стоил БПС - я не знаю (честно говоря для меня сюрприз что он все еще что-то стоит). И не важно на самом деле в 2 раза вырос Квартет с того момента или только в 1.5-1.7 Важно что он вырос и сильно. В то время как советская вторичка - упала и никаких перспектив к восстановлению цены на нее нет.

Квартет вырос только потому, что в Киеве всего 1 Квартет, а людей с шальными деньгами-гораздо больше

на данный момент воздух над котлованом S1Терминал парят почти ПА3куе за квадрат, правда обещают с ремонтом
дешевей шагает семимильными шагами :mrgreen:

не переводятся люди с шальными деньгами...


запрыгивают в последний вагон...
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:00

  Libo написав:
  fenix81 написав:феерический лысый ... живу в гостинке 21.6 метра ... не вижу смысла для одного больше...

-комуналь копейки
-убирать быстро
-цена вопроса



Сразу видно молодняк. На вкусил еще кайфа простора, не держал в руках кучи шальных денег, не попадалась еще на пути жизни капризная принцесса, не размножился, не подловили ...
Значит все еще впереди. Но еще подловят и залетят.
Еще будешь жить в большом, шумном доме.
И комуналь будет, и алименты, и жене на цацки, и детям на айфоны ...
Всё еще будет.
:lol: :lol: :lol:

В хотаба в гостинці не став.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Конечно пыль. Но ведь и БПС и Квартет были куплены для жизни, а не для перепродажи. Но если вдруг что-то в жизни пойдет не так - покупатель БПС очень сильно расстроится, а покупатель Квартета - не думаю.

Невероятно, но факт: 1к БПС на Оболони с начала 2016 года подорожал на 20-25% 8)
Для интереса варианты посмотрел: за квартиры "с ремонтом" хотят 55 куе и выше, народ вообще с ума посходил :0
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:10

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Разница в том, что Квартет уже почти готовый па1100 был а не с котлована. Эврика па500 с котлована привела к тому, что половина инвесторов теперь сосут голого Василия.

очень удобно: Это не собственник бизнеса виноват в присваивании денег, не городская власть, которая зажала Аркаде денег, а инвесторы, которые заплатили по 500.

вы реально считаете нормальным то что ФФС Аркады брал "за услуги" 30% от всех поступающих от инвесторов денег?

интересно, Влад442 об этом знал?

Нет, не знал, так как вопросом не интересуюсь. Схемы в банке не явились причиной падения. Это же не воровство на личное потребление или в офшоры. Наверняка так делалось десяток/десятки лет и все строилось. Причиной явились действия городских властей, которые помешали рыбе плыть и она утонула. Громадные признанные судами долги города, остановка строек, в которые были вложены громадные деньги поставила все на паузу и охрана и содержание аппарата сожрали остальное.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Как исчез Свитлопарк из портфеля КГС? Кто знает?

КГС был привлечен в этот проект как "флаг" на начальной стадии проекта, если не ошибаюсь в 2х первых домах они участвовали
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:21

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:вы реально считаете нормальным то что ФФС Аркады брал "за услуги" 30% от всех поступающих от инвесторов денег?

интересно, Влад442 об этом знал?

Нет, не знал, так как вопросом не интересуюсь. Схемы в банке не явились причиной падения. Это же не воровство на личное потребление или в офшоры. Наверняка так делалось десяток/десятки лет и все строилось. Причиной явились действия городских властей, которые помешали рыбе плыть и она утонула. Громадные признанные судами долги города, остановка строек, в которые были вложены громадные деньги поставила все на паузу и охрана и содержание аппарата сожрали остальное.

типичный "Стокгольмский синдром"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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