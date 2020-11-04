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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:24
airmax78 написав:
Не думаю. Думаю, что например у Ситигрупп, КАН, Таряна, с большой вероятностью у конторы, которая Уно Сити Хаос строит (постоянно забываю как называется) все денежные потоки четко по проектам разделены и не смешиваются. А если так - то и пирамиде продаж взяться неоткуда.
Ты не назвал ни одного крупного, но даже по тем, кого назвал - это догадки, а не инсайды. С Аркадой разобраться нетяжело - пирамида рухнула именно после рейдерства Патриотики на Озерах. У других застройщиков просто таких крупных обломов (пока) не было. Но отчего Интергал воет и без насильной заморозки новых строек? Задумайся
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