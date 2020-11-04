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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5540554155425543

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:24

  airmax78 написав:Не думаю. Думаю, что например у Ситигрупп, КАН, Таряна, с большой вероятностью у конторы, которая Уно Сити Хаос строит (постоянно забываю как называется) все денежные потоки четко по проектам разделены и не смешиваются. А если так - то и пирамиде продаж взяться неоткуда.


Ты не назвал ни одного крупного, но даже по тем, кого назвал - это догадки, а не инсайды. С Аркадой разобраться нетяжело - пирамида рухнула именно после рейдерства Патриотики на Озерах. У других застройщиков просто таких крупных обломов (пока) не было. Но отчего Интергал воет и без насильной заморозки новых строек? Задумайся
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  #<1 ... 5540554155425543
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