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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 04 лис, 2020 20:47
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Разница в том, что Квартет уже почти готовый па1100 был а не с котлована. Эврика па500 с котлована привела к тому, что половина инвесторов теперь сосут голого Василия.
очень удобно: Это не собственник бизнеса виноват в присваивании денег
, не городская власть, которая зажала Аркаде денег, а инвесторы, которые заплатили по 500.
вы реально считаете нормальным то что ФФС Аркады брал "за услуги" 30% от всех поступающих от инвесторов денег?
интересно, Влад442 об этом знал?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 04 лис, 2020 20:49
fenix81 написав:
феерический лысый ... живу в гостинке 21.6 метра ... не вижу смысла для одного больше...
-комуналь копейки
-убирать быстро
-цена вопроса
Сразу видно молодняк. На вкусил еще кайфа простора, не держал в руках кучи шальных денег, не попадалась еще на пути жизни капризная принцесса, не размножился, не подловили ...
Значит все еще впереди. Но еще подловят и залетят.
Еще будешь жить в большом, шумном доме.
И комуналь будет, и алименты, и жене на цацки, и детям на айфоны ...
Всё еще будет.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 20:51
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию. Сколько тогда стоил БПС - я не знаю (честно говоря для меня сюрприз что он все еще что-то стоит). И не важно на самом деле в 2 раза вырос Квартет с того момента или только в 1.5-1.7 Важно что он вырос и сильно. В то время как советская вторичка - упала и никаких перспектив к восстановлению цены на нее нет.
Квартет вырос только потому, что в Киеве всего 1 Квартет, а людей с шальными деньгами-гораздо больше
на данный момент воздух над котлованом S1Терминал парят почти ПА3куе за квадрат, правда обещают с ремонтом
дешевей шагает семимильными шагами
не переводятся люди с шальными деньгами...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 04 лис, 2020 20:55
Прохожий написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию. Сколько тогда стоил БПС - я не знаю (честно говоря для меня сюрприз что он все еще что-то стоит). И не важно на самом деле в 2 раза вырос Квартет с того момента или только в 1.5-1.7 Важно что он вырос и сильно. В то время как советская вторичка - упала и никаких перспектив к восстановлению цены на нее нет.
Квартет вырос только потому, что в Киеве всего 1 Квартет, а людей с шальными деньгами-гораздо больше
на данный момент воздух над котлованом S1Терминал парят почти ПА3куе за квадрат, правда обещают с ремонтом
дешевей шагает семимильными шагами
не переводятся люди с шальными деньгами...
запрыгивают в последний вагон...
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:01
airmax78 написав:
Конечно пыль. Но ведь и БПС и Квартет были куплены для жизни, а не для перепродажи. Но если вдруг что-то в жизни пойдет не так - покупатель БПС очень сильно расстроится, а покупатель Квартета - не думаю.
Невероятно, но факт: 1к БПС на Оболони с начала 2016 года подорожал на 20-25%
Для интереса варианты посмотрел: за квартиры "с ремонтом" хотят 55 куе и выше, народ вообще с ума посходил :0
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:10
Прохожий написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Разница в том, что Квартет уже почти готовый па1100 был а не с котлована. Эврика па500 с котлована привела к тому, что половина инвесторов теперь сосут голого Василия.
очень удобно: Это не собственник бизнеса виноват в присваивании денег
, не городская власть, которая зажала Аркаде денег, а инвесторы, которые заплатили по 500.
вы реально считаете нормальным то что ФФС Аркады брал "за услуги" 30% от всех поступающих от инвесторов денег?
интересно, Влад442 об этом знал?
Нет, не знал, так как вопросом не интересуюсь. Схемы в банке не явились причиной падения. Это же не воровство на личное потребление или в офшоры. Наверняка так делалось десяток/десятки лет и все строилось. Причиной явились действия городских властей, которые помешали рыбе плыть и она утонула. Громадные признанные судами долги города, остановка строек, в которые были вложены громадные деньги поставила все на паузу и охрана и содержание аппарата сожрали остальное.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:11
Serg-ik написав:
Как исчез Свитлопарк из портфеля КГС? Кто знает?
КГС был привлечен в этот проект как "флаг" на начальной стадии проекта, если не ошибаюсь в 2х первых домах они участвовали
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:21
Vlad442 написав: Прохожий написав:
вы реально считаете нормальным то что ФФС Аркады брал "за услуги" 30% от всех поступающих от инвесторов денег?
интересно, Влад442 об этом знал?
Нет, не знал, так как вопросом не интересуюсь. Схемы в банке не явились причиной падения. Это же не воровство на личное потребление или в офшоры
. Наверняка так делалось десяток/десятки лет и все строилось. Причиной явились действия городских властей
, которые помешали рыбе плыть и она утонула. Громадные признанные судами долги города, остановка строек, в которые были вложены громадные деньги поставила все на паузу и охрана и содержание аппарата сожрали остальное.
типичный "Стокгольмский синдром"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:24
airmax78 написав:
Не думаю. Думаю, что например у Ситигрупп, КАН, Таряна, с большой вероятностью у конторы, которая Уно Сити Хаос строит (постоянно забываю как называется) все денежные потоки четко по проектам разделены и не смешиваются. А если так - то и пирамиде продаж взяться неоткуда.
Ты не назвал ни одного крупного, но даже по тем, кого назвал - это догадки, а не инсайды. С Аркадой разобраться нетяжело - пирамида рухнула именно после рейдерства Патриотики на Озерах. У других застройщиков просто таких крупных обломов (пока) не было. Но отчего Интергал воет и без насильной заморозки новых строек? Задумайся
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:47
Прохожий написав:
типичный "Стокгольмский синдром"
Нам очень важно ваше мнение.
Что сказать-то хотел?
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