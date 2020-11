Додано: Сер 04 лис, 2020 22:47

airmax78 написав: stm написав: airmax78 написав: Это Вы так пошутили? Квартет - это почти бизнес-класс и ооочень близко к центру. Зеленый остров-2 - это почти эконом и в легком зажопье. Из которого, при этом, довольно сложно выбираться на машине.

Признаю ошибку, продать квартет если что будет легче

Признаю ошибку, продать квартет если что будет легче

и выезд из Киева в любом направлении тоже в течении получаса, лучшая развязка на оба аэропорта и вокзал под домом

Это два ЖК совершенно разного класса и по уровню и по локации. ЗО2 - это привет из середины 00х (в худшем смысле). А Квартет - это архитектурная жемчужина Соломенки. Ничего лучше на Соломенке нет и еще долго не будет.

Это два ЖК совершенно разного класса и по уровню и по локации. ЗО2 - это привет из середины 00х (в худшем смысле). А Квартет - это архитектурная жемчужина Соломенки. Ничего лучше на Соломенке нет и еще долго не будет.

В Квартете я бы и сам жил. В ЗО-ЗО2 - даже бесплатно не стал бы.

Тут треба мухи відділити від котлет. Розташування. ЗО1 та ЗО2 розташовані коло парку. Там є куди вийти та є де прогулятись. Мінімум шуму. Де розташований "Квартет"? Коло дороги із 8 полосами руху. Відносно якості забудови - питання теж дискусійне.