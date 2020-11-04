Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В этой связи ждунам недостроев Укрбуда безо всякого злорадства хочется пожелать терпения и выдержки. И, по возможности, не слушайте здешних загонял - понятно, что разум цепляется за позитивное, но лучше underpromise but overdeliver, чем наоборот. Оптимист, как известно - это всего навсего недоинформированный пессимист...
Василь-Рівне написав:Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.
Район хороший, рядом есть вся инфраструктура, недалеко огромный парк. До центра 5 мин, сам комплекс хороший как внутри так и снаружи. Как по мне минус только один, это серьезная развязка под окнами и существенная близость вокзала. Очень жалею, что не было денег влезть по 1,1 куе метр.
Пс ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.
airmax78 написав:Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию. Сколько тогда стоил БПС - я не знаю (честно говоря для меня сюрприз что он все еще что-то стоит). И не важно на самом деле в 2 раза вырос Квартет с того момента или только в 1.5-1.7
https://www.olx.ua/obyavlenie/4-km-kvar ... 3beb835345 с ремонтом + ванна кухня 1900 за квадрат. если отнять ремонт даже по самым минимальным ценам получим 1500-1600 за квадрат квартет сдался в 16 году - 4 года назад за 4 года рост даже 400 баксов на квадрате это пыль - депо больше принесет
Долларовое - сомневаюсь. При нынешних с 18го года ставках. Гривневое - так Унуноктий на курс 33 уже перед выборами ставил, как и многие читатели простыней графиков долгов ФРС. Опасно, но можно, как Влад442 делал, играя не критичной суммой "зима-декабрь - лето-июль". Но не всей суммой трёхи в Квартете с ремонтом, хотя на словах тут все миллионеры по кэшу. Интересно - сколько Серж на своих пачках с января 15года(21-22/$ уже к Старому Новому году было) прихода поимел в банках, хоть пачка новая нарисовалась?
airmax78 написав:Это Вы так пошутили? Квартет - это почти бизнес-класс и ооочень близко к центру. Зеленый остров-2 - это почти эконом и в легком зажопье. Из которого, при этом, довольно сложно выбираться на машине.
Признаю ошибку, продать квартет если что будет легче и выезд из Киева в любом направлении тоже в течении получаса, лучшая развязка на оба аэропорта и вокзал под домом
Это два ЖК совершенно разного класса и по уровню и по локации. ЗО2 - это привет из середины 00х (в худшем смысле). А Квартет - это архитектурная жемчужина Соломенки. Ничего лучше на Соломенке нет и еще долго не будет. В Квартете я бы и сам жил. В ЗО-ЗО2 - даже бесплатно не стал бы.
Тут треба мухи відділити від котлет. Розташування. ЗО1 та ЗО2 розташовані коло парку. Там є куди вийти та є де прогулятись. Мінімум шуму. Де розташований "Квартет"? Коло дороги із 8 полосами руху. Відносно якості забудови - питання теж дискусійне.