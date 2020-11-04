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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5540554155425543

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 201
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:53

КГС перенес сдачу Миракса на 2022-й (а до этого уже переносил внутри 2019-го, на 2020-й, на 2021-й и на 2022-й).

При этом у себя на сайте предпочел об этом не писать - "спалился" его партнер и реселлер Буд-Капитал:
https://budcapital.kiev.ua/novostroyki/ ... vingSpaces

В этой связи ждунам недостроев Укрбуда безо всякого злорадства хочется пожелать терпения и выдержки. И, по возможности, не слушайте здешних загонял - понятно, что разум цепляется за позитивное, но лучше underpromise but overdeliver, чем наоборот. Оптимист, как известно - это всего навсего недоинформированный пессимист...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:57

  hume написав:
  Василь-Рівне написав:Доброго всім здоров'я. Запропонували сину однокімнатну квартиру на ул. Липковского (Урицкого), 16г ЖК Квартет Соломенка Соломенский з ремонтом і недешево. Підкажіть будь-ласка чи нормальний район та ЖК. Дякую.

Район хороший, рядом есть вся инфраструктура, недалеко огромный парк. До центра 5 мин, сам комплекс хороший как внутри так и снаружи. Как по мне минус только один, это серьезная развязка под окнами и существенная близость вокзала. Очень жалею, что не было денег влезть по 1,1 куе метр.

Пс
ЗО это лютое зажопье. Но если вы пенсионер и не выезжаете из жк то нормально, ну и дом в парке.


Tакое можно сказаь про весь проспек Победы?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:27

  4e4ensxe написав:
  airmax78 написав:Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию. Сколько тогда стоил БПС - я не знаю (честно говоря для меня сюрприз что он все еще что-то стоит). И не важно на самом деле в 2 раза вырос Квартет с того момента или только в 1.5-1.7

https://www.olx.ua/obyavlenie/4-km-kvar ... 3beb835345
с ремонтом + ванна кухня 1900 за квадрат.
если отнять ремонт даже по самым минимальным ценам получим 1500-1600 за квадрат
квартет сдался в 16 году - 4 года назад
за 4 года рост даже 400 баксов на квадрате это пыль - депо больше принесет

Долларовое - сомневаюсь. При нынешних с 18го года ставках.
Гривневое - так Унуноктий на курс 33 уже перед выборами ставил, как и многие читатели простыней графиков долгов ФРС. Опасно, но можно, как Влад442 делал, играя не критичной суммой "зима-декабрь - лето-июль". Но не всей суммой трёхи в Квартете с ремонтом, хотя на словах тут все миллионеры по кэшу.
Интересно - сколько Серж на своих пачках с января 15года(21-22/$ уже к Старому Новому году было) прихода поимел в банках, хоть пачка новая нарисовалась?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  stm написав:
  airmax78 написав:Это Вы так пошутили? Квартет - это почти бизнес-класс и ооочень близко к центру. Зеленый остров-2 - это почти эконом и в легком зажопье. Из которого, при этом, довольно сложно выбираться на машине.

Признаю ошибку, продать квартет если что будет легче :)
и выезд из Киева в любом направлении тоже в течении получаса, лучшая развязка на оба аэропорта и вокзал под домом :)

Это два ЖК совершенно разного класса и по уровню и по локации. ЗО2 - это привет из середины 00х (в худшем смысле). А Квартет - это архитектурная жемчужина Соломенки. Ничего лучше на Соломенке нет и еще долго не будет.
В Квартете я бы и сам жил. В ЗО-ЗО2 - даже бесплатно не стал бы.
Тут треба мухи відділити від котлет. Розташування. ЗО1 та ЗО2 розташовані коло парку. Там є куди вийти та є де прогулятись. Мінімум шуму. Де розташований "Квартет"? Коло дороги із 8 полосами руху. Відносно якості забудови - питання теж дискусійне.

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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:05

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Разница в том, что Квартет уже почти готовый па1100 был а не с котлована. Эврика па500 с котлована привела к тому, что половина инвесторов теперь сосут голого Василия.

очень удобно: Это не собственник бизнеса виноват в присваивании денег, не городская власть, которая зажала Аркаде денег, а инвесторы, которые заплатили по 500.

вы реально считаете нормальным то что ФФС Аркады брал "за услуги" 30% от всех поступающих от инвесторов денег?

Вы не поняли. я "озвучил" удобную для Макса позицию, с которое не согласен. Конечно присваивание Аркадой денег и действия власти привели к такому рзультату
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:17

  hume написав:
  airmax78 написав:При чем тут я и когда я покупал и продавал (слава Богу что решился). Дело именно в МОПах. На плохом рынке застройщик по1100 продавал. В это время БПС невозможно было продать вообще ни за какие деньги. Сегодня, на плохом рынке (или хорошем? - ты скажи, потому что я не понимаю уже) Квартет в 2 раза дороже чем в 2015м (не знаю по чем в 2013м его котлован продавался) БПС - минимум на 35% дешевле, чем был в 2013м. Очевидно как разошлись графики двух объектов, стоящих друг от друга в 80 м. Локейшн - один. Динамика цен совершенно разная.

На котооване квартет не продавался, к сожалению. Но знаю семью купившую пентхауз по 700 баксов метр. И это реальная цена сброса была.

И как они купили и в каком году по такой цене, если ОП только три квартиры,и те кривые, продавал ? Сейчас 2000 за метр их прелесть потянет ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:35

  барабашов написав:как и многие читатели простыней графиков долгов ФРС


Хоспади, ты ж даже троллить не в состоянии, чтобы в лужу не угодить...

  барабашов написав:Долларовое - сомневаюсь. При нынешних с 18го года ставках.


Причем здесь "при нынешних с 18го года ставках"? Речь о Квартете, который продавался в 2014-2015 гг. Тогдашние ставки превратили бы 1100 в 1500 в аккурат к 2018-му
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:01

zРадио
У тебя хоть в Ощаде лежало тогда в 15м хоть сотка в зелени одним вкладом и именно на долларовом депо?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:21

  барабашов написав:zРадио
У тебя хоть в Ощаде лежало тогда в 15м хоть сотка в зелени одним вкладом и именно на долларовом депо?


Ощад, Приват, Альфа, Пумб. Лежали в равных пропорциях. Общую сумму не уточняю, но больше, чем тебя интересовало. Насчет Альфы немного свербило, но у меня там был высокопоставленный инсайдер и я держал руку на пульсе.

PS: неуж-то в СГ, которая на тот момент фиг что еще вменяемого успела сдать как застройщик, было спокойней? Люблю я, конечно, эти сказки бетоно-оптимистов :mrgreen:
zРадио
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