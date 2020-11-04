airmax78 написав:

При чем тут я и когда я покупал и продавал (слава Богу что решился). Дело именно в МОПах. На плохом рынке застройщик по1100 продавал. В это время БПС невозможно было продать вообще ни за какие деньги. Сегодня, на плохом рынке (или хорошем? - ты скажи, потому что я не понимаю уже) Квартет в 2 раза дороже чем в 2015м (не знаю по чем в 2013м его котлован продавался) БПС - минимум на 35% дешевле, чем был в 2013м. Очевидно как разошлись графики двух объектов, стоящих друг от друга в 80 м. Локейшн - один. Динамика цен совершенно разная.