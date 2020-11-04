Войцеховкий потоки разделял, безусловно. Поэтому и не греет нары сейчас.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 01:32
Войцеховкий потоки разделял, безусловно. Поэтому и не греет нары сейчас.
Додано: Чет 05 лис, 2020 01:43
Поймите, что прораб берет не тех людей, которые безупречно и качественно делают, а тех, на ком он может хорошо заработать. Т.е. другими словами - высококвалифицированные специалисты гарантированно не попадут к Вам в квартиру делать ремонт.
Надо всего лишь научиться самому разбираться "что такое хорошо и что такое плохо" и Ваши ремонты будут Вам обходиться в 4-5 раз дешевле(судя по ценам на электропроводку) с тем же качеством. Без участия прораба, естественно
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