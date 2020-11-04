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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5541554255435544

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 201
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 07:46

  барабашов написав:
И как они купили и в каком году по такой цене, если ОП только три квартиры,и те кривые, продавал ? Сейчас 2000 за метр их прелесть потянет ?


В 15-16 гг купили. Я всегда имею ввиду только однушки, а большие всегда висят годами, тем более пенты, которые по 200-250 квадратов.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 08:15

  Damien написав:Поймите, что прораб берет не тех людей, которые безупречно и качественно делают, а тех, на ком он может хорошо заработать. Т.е. другими словами - высококвалифицированные специалисты гарантированно не попадут к Вам в квартиру делать ремонт.
Надо всего лишь научиться самому разбираться "что такое хорошо и что такое плохо" и Ваши ремонты будут Вам обходиться в 4-5 раз дешевле(судя по ценам на электропроводку) с тем же качеством. Без участия прораба, естественно

Надо "всего лишь" самому стать прорабом освоив все нюансы строительных и отделочных работ. Чтобы делать 1 ремонт в 10-15 лет. Все просто. Как многоуровневая система контроля качества от Влада.
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  #<1 ... 5541554255435544
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