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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 лис, 2020 07:46
барабашов написав:
И как они купили и в каком году по такой цене, если ОП только три квартиры,и те кривые, продавал ? Сейчас 2000 за метр их прелесть потянет ?
В 15-16 гг купили. Я всегда имею ввиду только однушки, а большие всегда висят годами, тем более пенты, которые по 200-250 квадратов.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 08:15
Damien написав:
Поймите, что прораб берет не тех людей, которые безупречно и качественно делают, а тех, на ком он может хорошо заработать. Т.е. другими словами - высококвалифицированные специалисты гарантированно не попадут к Вам в квартиру делать ремонт
.
Надо всего лишь научиться самому разбираться "что такое хорошо и что такое плохо" и Ваши ремонты будут Вам обходиться в 4-5 раз дешевле(судя по ценам на электропроводку) с тем же качеством. Без участия прораба, естественно
Надо "всего лишь" самому стать прорабом освоив все нюансы строительных и отделочных работ. Чтобы делать 1 ремонт в 10-15 лет. Все просто. Как многоуровневая система контроля качества от Влада.
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