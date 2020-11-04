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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 лис, 2020 07:46
барабашов написав:
И как они купили и в каком году по такой цене, если ОП только три квартиры,и те кривые, продавал ? Сейчас 2000 за метр их прелесть потянет ?
В 15-16 гг купили. Я всегда имею ввиду только однушки, а большие всегда висят годами, тем более пенты, которые по 200-250 квадратов.
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hume
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Додано: Чет 05 лис, 2020 08:15
Damien написав:
Поймите, что прораб берет не тех людей, которые безупречно и качественно делают, а тех, на ком он может хорошо заработать. Т.е. другими словами - высококвалифицированные специалисты гарантированно не попадут к Вам в квартиру делать ремонт
.
Надо всего лишь научиться самому разбираться "что такое хорошо и что такое плохо" и Ваши ремонты будут Вам обходиться в 4-5 раз дешевле(судя по ценам на электропроводку) с тем же качеством. Без участия прораба, естественно
Надо "всего лишь" самому стать прорабом освоив все нюансы строительных и отделочных работ. Чтобы делать 1 ремонт в 10-15 лет. Все просто. Как многоуровневая система контроля качества от Влада.
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airmax78
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Додано: Чет 05 лис, 2020 09:41
airmax78 написав:
Надо "всего лишь" самому стать прорабом освоив все нюансы строительных и отделочных работ. Чтобы делать 1 ремонт в 10-15 лет. Все просто. Как многоуровневая система контроля качества от Влада.
Да, Макс. Вы все правильно делаете. Не нужно вам самому становится прорабом, особенно на первом ремонте. Надеюсь вы никогда не увидите косяков и будете жить в мире с самим собой.
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Vlad442
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Додано: Чет 05 лис, 2020 09:47
Просто у эира первый ремонт очень высокого уровня, который 90% форумчан никогда не делали, вот и хочет сделать без косяков. В принципе это правильный подход, только обязательно проверять нужно объем работ и объем материала. Иначе к концу ремонта прораб либо машину поменяет, либо еще один ремонт сделает за ваш счет.
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hume
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