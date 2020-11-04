|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:10
Долярчик написав: Vlad442 написав:
Если бы сейчас делал ремонт для себя, делал бы практичный ремонт как под аренду. Крашеные стены где только можно, недорогой ламинат, стандартная заводская мебель. Естественно все без дизайнера и прораба
Ну от щось приблизне з ремонтом і я зробив
Тільки справді, треба було стіни пофарбувати, а я шпалери поклеїв недорогі.
Почему многие за покраску? Есть и обои под покраску и моющиеся.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1698
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 7 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|