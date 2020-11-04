|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:31
Proofy написав: Долярчик написав: Vlad442 написав:
Если бы сейчас делал ремонт для себя, делал бы практичный ремонт как под аренду. Крашеные стены где только можно, недорогой ламинат, стандартная заводская мебель. Естественно все без дизайнера и прораба
Ну от щось приблизне з ремонтом і я зробив
Тільки справді, треба було стіни пофарбувати, а я шпалери поклеїв недорогі.
Почему многие за покраску? Есть и обои под покраску и моющиеся.
Тому що стіну перекатав валиком(якщо біла) і все!
А шпалери під фарбування можна, але це не є дуже/самий дешевий варіант.
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8873
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:31
Proofy написав:
Почему многие за покраску? Есть и обои под покраску и моющиеся.
Абсолютная ремонтопригодность. За пару дней можно сделать квартиру как новая, вложив 5 коп. Локальные повреждения подшпатлевываются по месту. Можно тянуть новые штробы и делать локально что угодно не переделывая стены во всей комнате. В частности сверлить любые дырки, потом их замазывать. Повесили тв на одной стене, через год перевесили на другую подтянув туда коммуникации, а старые дырки заделали. Какое еще решение дает такую свободу? Можно розетки переносить с каждой перестановкой мебели.
Долярчик написав:
А шпалери під фарбування можна, але це не є дуже/самий дешевий варіант.
Когда вы попробуете их перекрасить и они разойдутся по стыкам из-за толстого слоя краски, вы поймете, что это очень не практично. Когда из-за локальной потертости/повреждения вам придется переклеивать всю комнату, вы скажете "как же меня в свое время развели".
Востаннє редагувалось Vlad442
в Чет 05 лис, 2020 11:37, всього редагувалось 2 разів.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7296
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:35
А чего вы так живо обсуждаете Квартет? Я там был - жить там не хотел бы. Его воткнули между дорогой и старыми домами, подъехать туда проблематично, места какого-либо у него нет. Сами квартиры которые выходят "во двор" - они как раз на соседские трусы и смотрят. Плюс рядом вокзал и его звуки по ночам. Если именно в этой локации смотреть, то почему не глянуть на Липковского 18? Там до сих пор есть предложения после строителей
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1211
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 1772 раз.
- Подякували: 424 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:38
airmax78 написав: Kostia написав: hume написав:
Просто у эира первый ремонт очень высокого уровня, который 90% форумчан никогда не делали, вот и хочет сделать без косяков. В принципе это правильный подход, только обязательно проверять нужно объем работ и объем материала. Иначе к концу ремонта прораб либо машину поменяет, либо еще один ремонт сделает за ваш счет.
Скорее он просто ютуб пересмотрел, где "качество" ремонта возводят до уровня ценности, которая больше всего влияет на качество жизни. По факту, эта точка зрения важна для дизайнеров, строителей, чтобы гипертрофировать ценность их работы и соответственно завысить свою важность и как результат развести клиента на большие суммы. Также все подогревается модой, которая со временем все быстрее меняется.
Hume прав. А то, что Вы пишете - это почти слово в слово то, что мне говорил продавец Голосухи с "ремонтом" который необходимо было полностью демонтировать и вывезти на свалку. "Все эти ремонты как с картинки в журнале - да кому они нужны?!"
Для интереса посмотрите "тренды в дизайне 2019" и тренды в дизайне "2021",чтоб понять что ваш ремонт через пару лет будет также под демонтаж для такого привередливого покупателя как Вы.
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1359
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:43
Proofy написав:
Почему многие за покраску? Есть и обои под покраску и моющиеся.
Почему многие арендуют квартиры по 1000 у.е в месяц? Есть квартиры по 300-400 у.е.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5149
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 715 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:46
Kostia написав: airmax78 написав:
Hume прав. А то, что Вы пишете - это почти слово в слово то, что мне говорил продавец Голосухи с "ремонтом" который необходимо было полностью демонтировать и вывезти на свалку. "Все эти ремонты как с картинки в журнале - да кому они нужны?!"
Для интереса посмотрите "тренды в дизайне 2019" и тренды в дизайне "2021",чтоб понять что ваш ремонт через пару лет будет также под демонтаж для такого привередливого покупателя как Вы.
Я же неспроста писал об интерьерах гостиниц. Зайдите в любой номер Мариотта, Хайята, Редиссона и т.п. и попробуйте понять когда там сделан ремонт. Пожалуй сможете о чем-то догадаться только если ремонт сделан более 10-15 лет назад. И то не факт.
Вот так и надо делать.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36557
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4355 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:48
Kostia написав:
Для интереса посмотрите "тренды в дизайне 2019" и тренды в дизайне "2021",чтоб понять что ваш ремонт через пару лет будет также под демонтаж для такого привередливого покупателя как Вы.
Это этап взросления. Каждый делал первый ремонт и набивал шишки. Многие просто делали это в более раннем возрасте. Что-то говорить сейчас airmax78 это как делиться опытом с подростком, который горит желанием наступить на свои грабли. Пусть наступает. Это его первая квартира (после всей жизни в аренде), где он может забить гвоздь не спрашивая разрешения.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7296
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:52
UA написав: Proofy написав:
Почему многие за покраску? Есть и обои под покраску и моющиеся.
Почему многие арендуют квартиры по 1000 у.е в месяц? Есть квартиры по 300-400 у.е.
Дело не в стоимости. Вывести стены под покраску не дорого, если обращаться к профи с оборудованием. Не дороже, чем шпатлевать под обои, покупать обои, клеить их и красить.
Дело в том, что мастеров, которые могут это качественно делать, не много. Рукожопы отделочники и комплексные бригады, которые физически не могут это делать, найдут 1000 причин, почему обои лучше.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7296
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:54
airmax78 написав:
Я же неспроста писал об интерьерах гостиниц. Зайдите в любой номер Мариотта, Хайята, Редиссона
и т.п. и попробуйте понять когда там сделан ремонт. Пожалуй сможете о чем-то догадаться только если ремонт сделан более 10-15 лет назад. И то не факт.
Вот так и надо делать.
??? Везде ковролин на полу. Вы тоже запроектировали ковролин?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5149
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 715 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:55
Долярчик написав: Vlad442 написав:
Если бы сейчас делал ремонт для себя, делал бы практичный ремонт как под аренду. Крашеные стены где только можно, недорогой ламинат, стандартная заводская мебель. Естественно все без дизайнера и прораба
Ну от щось приблизне з ремонтом і я зробив
Тільки справді, треба було стіни пофарбувати, а я шпалери поклеїв недорогі.
А так, то:
- ламінат/дешевий
- меблі кухонні/дешеві
- дивани/дешевий
- шафи-купе/середні*
- двері міжкімнатні/середні*
- плитка на підлогу-стіни/дешева
- сантехніка/середня*
- і т. д.
*Слово "сереня" означає по тутешніх мірках "нижче середнього", але вище "самого дешевого"
А все ще тому, що є двоє дітей, які будь/які меблі/ремонт понищать - а так, навіть, не шкода викинути той диван, чи ламінат, чи переклеїти шпалери!
А я, можна сказати, був і прорабом і дизайнером і плиточником і сантехніком і електриком.
Вклався в $1000 (21Кгрн) на 33м2 зі всім: робота, метеріали, мебель, сантехніка.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21972
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|