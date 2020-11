Додано: Чет 05 лис, 2020 12:32

Vlad442 написав: UA написав: Proofy написав: Почему многие за покраску? Есть и обои под покраску и моющиеся. Почему многие за покраску? Есть и обои под покраску и моющиеся.

Почему многие арендуют квартиры по 1000 у.е в месяц? Есть квартиры по 300-400 у.е. Почему многие арендуют квартиры по 1000 у.е в месяц? Есть квартиры по 300-400 у.е.

Дело не в стоимости. Вывести стены под покраску не дорого, если обращаться к профи с оборудованием. Не дороже, чем шпатлевать под обои, покупать обои, клеить их и красить.

Дело в том, что мастеров, которые могут это качественно делать, не много. Рукожопы отделочники и комплексные бригады, которые физически не могут это делать, найдут 1000 причин, почему обои лучше. Дело не в стоимости. Вывести стены под покраску не дорого, если обращаться к профи с оборудованием. Не дороже, чем шпатлевать под обои, покупать обои, клеить их и красить.Дело в том, что мастеров, которые могут это качественно делать, не много. Рукожопы отделочники и комплексные бригады, которые физически не могут это делать, найдут 1000 причин, почему обои лучше.



Работы под покраску на 80-100 грн за метр дороже, плюс допматериалы, но дешевле. Обои меньше мороки 100% по деньгам похоже.



За покраску я платил в конце прошлого года 80 по большому блату м кв и 65 мп (сторговался со 100 и 80 соответственно). Как я уже говорил, потолок одной комнаты с двумя молдингами с такой тарификацией потянул на 8000 грн (покраска).



Но у меня были мастера экстракласса, да еще с совестью. Повезло. Работу они начали с демонтажа работы маляров-рукожопов, что мне стало 3к уе в прямых потерях. Работы под покраску на 80-100 грн за метр дороже, плюс допматериалы, но дешевле. Обои меньше мороки 100% по деньгам похоже.За покраску я платил в конце прошлого года 80 по большому блату м кв и 65 мп (сторговался со 100 и 80 соответственно). Как я уже говорил, потолок одной комнаты с двумя молдингами с такой тарификацией потянул на 8000 грн (покраска).Но у меня были мастера экстракласса, да еще с совестью. Повезло. Работу они начали с демонтажа работы маляров-рукожопов, что мне стало 3к уе в прямых потерях.

