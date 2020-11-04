Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Если бы сейчас делал ремонт для себя, делал бы практичный ремонт как под аренду. Крашеные стены где только можно, недорогой ламинат, стандартная заводская мебель. Естественно все без дизайнера и прораба
Ну от щось приблизне з ремонтом і я зробив Тільки справді, треба було стіни пофарбувати, а я шпалери поклеїв недорогі. А так, то: - ламінат/дешевий - меблі кухонні/дешеві - дивани/дешевий - шафи-купе/середні* - двері міжкімнатні/середні* - плитка на підлогу-стіни/дешева - сантехніка/середня* - і т. д.
*Слово "сереня" означає по тутешніх мірках "нижче середнього", але вище "самого дешевого"
А все ще тому, що є двоє дітей, які будь/які меблі/ремонт понищать - а так, навіть, не шкода викинути той диван, чи ламінат, чи переклеїти шпалери!
А я, можна сказати, був і прорабом і дизайнером і плиточником і сантехніком і електриком. Вклався в $1000 (21Кгрн) на 33м2 зі всім: робота, метеріали, мебель, сантехніка.
UA написав:Почему многие арендуют квартиры по 1000 у.е в месяц? Есть квартиры по 300-400 у.е.
Дело не в стоимости. Вывести стены под покраску не дорого, если обращаться к профи с оборудованием. Не дороже, чем шпатлевать под обои, покупать обои, клеить их и красить. Дело в том, что мастеров, которые могут это качественно делать, не много. Рукожопы отделочники и комплексные бригады, которые физически не могут это делать, найдут 1000 причин, почему обои лучше.
Дело как раз в: - в стоимости - профи с оборудованием - Рукожопы отделочники
Возможно и так. Инвестиции - это всегда риск. Но я не думаю, что бетонные жулики меньше денег и нервов попортили пересичным, нежели банкстеры. К последним просто больше вал денег идет в абсолюте. А по доле, возможно, что это одинаковые из зол.
Если у человека 50-100к, то вообще проблемы нет снизить риски потери в банках до нуля с учетом гарантий ФГВФЛ. А у застройщиков именно эта категория и оказалась главным спонсором чьих-то яхт и урусов...
Kostia написав:Для интереса посмотрите "тренды в дизайне 2019" и тренды в дизайне "2021",чтоб понять что ваш ремонт через пару лет будет также под демонтаж для такого привередливого покупателя как Вы.
Это этап взросления. Каждый делал первый ремонт и набивал шишки. Многие просто делали это в более раннем возрасте. Что-то говорить сейчас airmax78 это как делиться опытом с подростком, который горит желанием наступить на свои грабли. Пусть наступает. Это его первая квартира (после всей жизни в аренде), где он может забить гвоздь не спрашивая разрешения.
Это 4я квартира вообще-то. Первая в которой дошло до ремонта. Да и в арендованной я могу делать +/- то что хочу за свой счет.
Vlad442 написав:Если бы сейчас делал ремонт для себя, делал бы практичный ремонт как под аренду. Крашеные стены где только можно, недорогой ламинат, стандартная заводская мебель. Естественно все без дизайнера и прораба
Ну от щось приблизне з ремонтом і я зробив Тільки справді, треба було стіни пофарбувати, а я шпалери поклеїв недорогі. А так, то: - ламінат/дешевий - меблі кухонні/дешеві - дивани/дешевий - шафи-купе/середні* - двері міжкімнатні/середні* - плитка на підлогу-стіни/дешева - сантехніка/середня* - і т. д.
*Слово "сереня" означає по тутешніх мірках "нижче середнього", але вище "самого дешевого"
А все ще тому, що є двоє дітей, які будь/які меблі/ремонт понищать - а так, навіть, не шкода викинути той диван, чи ламінат, чи переклеїти шпалери!
А я, можна сказати, був і прорабом і дизайнером і плиточником і сантехніком і електриком. Вклався в $1000 (21Кгрн) на 33м2 зі всім: робота, метеріали, мебель, сантехніка.
Перший абзац - правильний, а другий - ні! Вклався в ~ 220 000грн на 53м2 з усім: робота/матеріали/меблі/техніка!(+ ще перегородки з блоків робив у ванній - відокремлював туалет і в кухні - відокремлював кімнату) (рік тому)
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 05 лис, 2020 12:19, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Я же неспроста писал об интерьерах гостиниц. Зайдите в любой номер Мариотта, Хайята, Редиссона и т.п. и попробуйте понять когда там сделан ремонт. Пожалуй сможете о чем-то догадаться только если ремонт сделан более 10-15 лет назад. И то не факт. Вот так и надо делать.
??? Везде ковролин на полу. Вы тоже запроектировали ковролин?
airmax78 написав:Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию. Сколько тогда стоил БПС - я не знаю (честно говоря для меня сюрприз что он все еще что-то стоит). И не важно на самом деле в 2 раза вырос Квартет с того момента или только в 1.5-1.7
https://www.olx.ua/obyavlenie/4-km-kvar ... 3beb835345 с ремонтом + ванна кухня 1900 за квадрат. если отнять ремонт даже по самым минимальным ценам получим 1500-1600 за квадрат квартет сдался в 16 году - 4 года назад за 4 года рост даже 400 баксов на квадрате это пыль - депо больше принесет
Долларовое - сомневаюсь. При нынешних с 18го года ставках. Гривневое - так Унуноктий на курс 33 уже перед выборами ставил, как и многие читатели простыней графиков долгов ФРС. Опасно, но можно, как Влад442 делал, играя не критичной суммой "зима-декабрь - лето-июль". Но не всей суммой трёхи в Квартете с ремонтом, хотя на словах тут все миллионеры по кэшу. Интересно - сколько Серж на своих пачках с января 15года(21-22/$ уже к Старому Новому году было) прихода поимел в банках, хоть пачка новая нарисовалась?
дело в том что квартет в 16 году продавался по 1100 баксов а сейчас (4 года прошло) можно с ремонтом купить по 1900. дорожая за 4 года не наблюдается.
Proofy написав:Почему многие за покраску? Есть и обои под покраску и моющиеся.
Почему многие арендуют квартиры по 1000 у.е в месяц? Есть квартиры по 300-400 у.е.
Дело не в стоимости. Вывести стены под покраску не дорого, если обращаться к профи с оборудованием. Не дороже, чем шпатлевать под обои, покупать обои, клеить их и красить. Дело в том, что мастеров, которые могут это качественно делать, не много. Рукожопы отделочники и комплексные бригады, которые физически не могут это делать, найдут 1000 причин, почему обои лучше.
Работы под покраску на 80-100 грн за метр дороже, плюс допматериалы, но дешевле. Обои меньше мороки 100% по деньгам похоже.
За покраску я платил в конце прошлого года 80 по большому блату м кв и 65 мп (сторговался со 100 и 80 соответственно). Как я уже говорил, потолок одной комнаты с двумя молдингами с такой тарификацией потянул на 8000 грн (покраска).
Но у меня были мастера экстракласса, да еще с совестью. Повезло. Работу они начали с демонтажа работы маляров-рукожопов, что мне стало 3к уе в прямых потерях.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:За покраску я платил в конце прошлого года 80 по большому блату м кв и 65 мп (сторговался со 100 и 80 соответственно). Как я уже говорил, потолок одной комнаты с двумя молдингами с такой тарификацией потянул на 8000 грн (покраска).
а как ше идеальная штукатурка, шпатлёвка, стеклохолст, которую нужны под покраску? За счёт этого не получается дороже в целом?