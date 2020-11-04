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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5544554555465547>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 201
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:55

  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Если бы сейчас делал ремонт для себя, делал бы практичный ремонт как под аренду. Крашеные стены где только можно, недорогой ламинат, стандартная заводская мебель. Естественно все без дизайнера и прораба

Ну от щось приблизне з ремонтом і я зробив :)
Тільки справді, треба було стіни пофарбувати, а я шпалери поклеїв недорогі.
А так, то:
- ламінат/дешевий
- меблі кухонні/дешеві
- дивани/дешевий
- шафи-купе/середні*
- двері міжкімнатні/середні*
- плитка на підлогу-стіни/дешева
- сантехніка/середня*
- і т. д.

*Слово "сереня" означає по тутешніх мірках "нижче середнього", але вище "самого дешевого" :)

А все ще тому, що є двоє дітей, які будь/які меблі/ремонт понищать - а так, навіть, не шкода викинути той диван, чи ламінат, чи переклеїти шпалери!

А я, можна сказати, був і прорабом і дизайнером і плиточником і сантехніком і електриком.
Вклався в $1000 (21Кгрн) на 33м2 зі всім: робота, метеріали, мебель, сантехніка.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:03

  Vlad442 написав:
  UA написав:Почему многие арендуют квартиры по 1000 у.е в месяц? Есть квартиры по 300-400 у.е.

Дело не в стоимости. Вывести стены под покраску не дорого, если обращаться к профи с оборудованием. Не дороже, чем шпатлевать под обои, покупать обои, клеить их и красить.
Дело в том, что мастеров, которые могут это качественно делать, не много. Рукожопы отделочники и комплексные бригады, которые физически не могут это делать, найдут 1000 причин, почему обои лучше.


Дело как раз в:
- в стоимости
- профи с оборудованием
- Рукожопы отделочники
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:11

  барабашов написав:zРадио
Получается "пронесло"


Возможно и так. Инвестиции - это всегда риск. Но я не думаю, что бетонные жулики меньше денег и нервов попортили пересичным, нежели банкстеры. К последним просто больше вал денег идет в абсолюте. А по доле, возможно, что это одинаковые из зол.

Если у человека 50-100к, то вообще проблемы нет снизить риски потери в банках до нуля с учетом гарантий ФГВФЛ. А у застройщиков именно эта категория и оказалась главным спонсором чьих-то яхт и урусов...
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:16

  Vlad442 написав:
  Kostia написав:Для интереса посмотрите "тренды в дизайне 2019" и тренды в дизайне "2021",чтоб понять что ваш ремонт через пару лет будет также под демонтаж для такого привередливого покупателя как Вы.

Это этап взросления. Каждый делал первый ремонт и набивал шишки. Многие просто делали это в более раннем возрасте. Что-то говорить сейчас airmax78 это как делиться опытом с подростком, который горит желанием наступить на свои грабли. Пусть наступает. Это его первая квартира (после всей жизни в аренде), где он может забить гвоздь не спрашивая разрешения.

Это 4я квартира вообще-то. Первая в которой дошло до ремонта. Да и в арендованной я могу делать +/- то что хочу за свой счет.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:17

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Если бы сейчас делал ремонт для себя, делал бы практичный ремонт как под аренду. Крашеные стены где только можно, недорогой ламинат, стандартная заводская мебель. Естественно все без дизайнера и прораба

Ну от щось приблизне з ремонтом і я зробив :)
Тільки справді, треба було стіни пофарбувати, а я шпалери поклеїв недорогі.
А так, то:
- ламінат/дешевий
- меблі кухонні/дешеві
- дивани/дешевий
- шафи-купе/середні*
- двері міжкімнатні/середні*
- плитка на підлогу-стіни/дешева
- сантехніка/середня*
- і т. д.

*Слово "сереня" означає по тутешніх мірках "нижче середнього", але вище "самого дешевого" :)

А все ще тому, що є двоє дітей, які будь/які меблі/ремонт понищать - а так, навіть, не шкода викинути той диван, чи ламінат, чи переклеїти шпалери!

А я, можна сказати, був і прорабом і дизайнером і плиточником і сантехніком і електриком.
Вклався в $1000 (21Кгрн) на 33м2 зі всім: робота, метеріали, мебель, сантехніка.

Перший абзац - правильний, а другий - ні!
Вклався в ~ 220 000грн на 53м2 з усім: робота/матеріали/меблі/техніка!(+ ще перегородки з блоків робив у ванній - відокремлював туалет і в кухні - відокремлював кімнату)
(рік тому)
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 05 лис, 2020 12:19, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:18

  UA написав:
  airmax78 написав:Я же неспроста писал об интерьерах гостиниц. Зайдите в любой номер Мариотта, Хайята, Редиссона и т.п. и попробуйте понять когда там сделан ремонт. Пожалуй сможете о чем-то догадаться только если ремонт сделан более 10-15 лет назад. И то не факт.
Вот так и надо делать.

??? Везде ковролин на полу. Вы тоже запроектировали ковролин?

Ковролин там расходник. Я об интерьере.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:18

  барабашов написав:
  4e4ensxe написав:
  airmax78 написав:Знакомый покупал 100 квадратов в Квартете по 1100 после сдачи в эксплуатацию. Сколько тогда стоил БПС - я не знаю (честно говоря для меня сюрприз что он все еще что-то стоит). И не важно на самом деле в 2 раза вырос Квартет с того момента или только в 1.5-1.7

https://www.olx.ua/obyavlenie/4-km-kvar ... 3beb835345
с ремонтом + ванна кухня 1900 за квадрат.
если отнять ремонт даже по самым минимальным ценам получим 1500-1600 за квадрат
квартет сдался в 16 году - 4 года назад
за 4 года рост даже 400 баксов на квадрате это пыль - депо больше принесет

Долларовое - сомневаюсь. При нынешних с 18го года ставках.
Гривневое - так Унуноктий на курс 33 уже перед выборами ставил, как и многие читатели простыней графиков долгов ФРС. Опасно, но можно, как Влад442 делал, играя не критичной суммой "зима-декабрь - лето-июль". Но не всей суммой трёхи в Квартете с ремонтом, хотя на словах тут все миллионеры по кэшу.
Интересно - сколько Серж на своих пачках с января 15года(21-22/$ уже к Старому Новому году было) прихода поимел в банках, хоть пачка новая нарисовалась?

дело в том что квартет в 16 году продавался по 1100 баксов а сейчас (4 года прошло) можно с ремонтом купить по 1900.
дорожая за 4 года не наблюдается.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:31

  airmax78 написав:
  UA написав:??? Везде ковролин на полу. Вы тоже запроектировали ковролин?

Ковролин там расходник. Я об интерьере.

:D У них ковролин по 15 лет служит.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:32

  Vlad442 написав:
  UA написав:
  Proofy написав:Почему многие за покраску? Есть и обои под покраску и моющиеся.

Почему многие арендуют квартиры по 1000 у.е в месяц? Есть квартиры по 300-400 у.е.

Дело не в стоимости. Вывести стены под покраску не дорого, если обращаться к профи с оборудованием. Не дороже, чем шпатлевать под обои, покупать обои, клеить их и красить.
Дело в том, что мастеров, которые могут это качественно делать, не много. Рукожопы отделочники и комплексные бригады, которые физически не могут это делать, найдут 1000 причин, почему обои лучше.


Работы под покраску на 80-100 грн за метр дороже, плюс допматериалы, но дешевле. Обои меньше мороки 100% по деньгам похоже.

За покраску я платил в конце прошлого года 80 по большому блату м кв и 65 мп (сторговался со 100 и 80 соответственно). Как я уже говорил, потолок одной комнаты с двумя молдингами с такой тарификацией потянул на 8000 грн (покраска).

Но у меня были мастера экстракласса, да еще с совестью. Повезло. Работу они начали с демонтажа работы маляров-рукожопов, что мне стало 3к уе в прямых потерях.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:За покраску я платил в конце прошлого года 80 по большому блату м кв и 65 мп (сторговался со 100 и 80 соответственно). Как я уже говорил, потолок одной комнаты с двумя молдингами с такой тарификацией потянул на 8000 грн (покраска).

а как ше идеальная штукатурка, шпатлёвка, стеклохолст, которую нужны под покраску? За счёт этого не получается дороже в целом?
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