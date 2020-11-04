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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5545554655475548>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 201
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:52

  Serg-ik написав:
  adeges написав:За покраску я платил в конце прошлого года 80 по большому блату м кв и 65 мп (сторговался со 100 и 80 соответственно). Как я уже говорил, потолок одной комнаты с двумя молдингами с такой тарификацией потянул на 8000 грн (покраска).

а как ше идеальная штукатурка, шпатлёвка, стеклохолст, которую нужны под покраску? За счёт этого не получается дороже в целом?

так это суда по всему только за работу
интересно какой метраж -
если больше 20 метров то очень даже хорошо
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:55

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:??? Везде ковролин на полу. Вы тоже запроектировали ковролин?

Ковролин там расходник. Я об интерьере.

:D У них ковролин по 15 лет служит.

Ну ОК, а что вы предлагаете постелить в гостинице, где повышенные требования к звукоизоляции? Ковролин в гостиницах воспринимается как само собой разумеющееся. Мы же говорим про стены, потолки, санузлы, мебель. Не устаревает оно там ни за год, ни за 5 ни за 10.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:05

  Serg-ik написав:а как ше идеальная штукатурка, шпатлёвка, стеклохолст, которую нужны под покраску? За счёт этого не получается дороже в целом?

Разница в отделке стен по покраску и обои минимум в 2,5 раза.
Диапазон цены, в зависимости от используемых материалов может быть очень велик.
Например стоимость краски Benjamin Moore 5-6 у.е на 1 кв. метр (без работы естественно).
Есть ещё тема декоративных штукатурок (травертины разные).
По украинским меркам это для олигархов, в квартирах пересичных практически не встречается.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:09

  4e4ensxe написав:
  барабашов написав:
  4e4ensxe написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/4-km-kvar ... 3beb835345
с ремонтом + ванна кухня 1900 за квадрат.
если отнять ремонт даже по самым минимальным ценам получим 1500-1600 за квадрат
квартет сдался в 16 году - 4 года назад
за 4 года рост даже 400 баксов на квадрате это пыль - депо больше принесет

Долларовое - сомневаюсь. При нынешних с 18го года ставках.
Гривневое - так Унуноктий на курс 33 уже перед выборами ставил, как и многие читатели простыней графиков долгов ФРС. Опасно, но можно, как Влад442 делал, играя не критичной суммой "зима-декабрь - лето-июль". Но не всей суммой трёхи в Квартете с ремонтом, хотя на словах тут все миллионеры по кэшу.
Интересно - сколько Серж на своих пачках с января 15года(21-22/$ уже к Старому Новому году было) прихода поимел в банках, хоть пачка новая нарисовалась?

дело в том что квартет в 16 году продавался по 1100 баксов а сейчас (4 года прошло) можно с ремонтом купить по 1900.
дорожая за 4 года не наблюдается.

якщо робити ремонт "для себе", то, думаю, що таки так.
на прикладі кавалірки за 1Фонд уже 50к пішло в ремонт на 14,5м, і думаю, чи впишуся в початкові 3куе. Ремонт уже мавби закінчитися, а наразі тільки зроблена електрика, сантехніка, залито підлогу і почав працювати плиточнок у санвузлі.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:13

  Vlad442 написав:.....
Если бы сейчас делал ремонт для себя, делал бы практичный ремонт как под аренду. Крашеные стены где только можно, недорогой ламинат, стандартная заводская мебель. Естественно все без дизайнера и прораба.

Обычно Вы все правильно пишете, рассудительно, с пониманием. Но в данном случае непонятно - почему крашеные? Ведь подготовить стену под покраску дороже чем под обои и перекрасить стены - это больше срача, чем переклеить обои.
Почему дешевый ламинат?Практика показывает, что ламинат по 300грн покупать - в итоге себе дороже. Я везде ламинат кладу немецкий по 600грн, стороной обхожу всякие ламинаты по 200-300грн(хотя тоже непонятно что Вы вкладываете в слово "дешевый", для одного 300 - дешевый, для другого 800 - дешевый).
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:20

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Hume прав. А то, что Вы пишете - это почти слово в слово то, что мне говорил продавец Голосухи с "ремонтом" который необходимо было полностью демонтировать и вывезти на свалку. "Все эти ремонты как с картинки в журнале - да кому они нужны?!"

Для интереса посмотрите "тренды в дизайне 2019" и тренды в дизайне "2021",чтоб понять что ваш ремонт через пару лет будет также под демонтаж для такого привередливого покупателя как Вы.

Я же неспроста писал об интерьерах гостиниц. Зайдите в любой номер Мариотта, Хайята, Редиссона и т.п. и попробуйте понять когда там сделан ремонт. Пожалуй сможете о чем-то догадаться только если ремонт сделан более 10-15 лет назад. И то не факт.
Вот так и надо делать.

Так там ремонт в стиле земскова, совсем не дизайнерский.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:28

  flyman написав:.......
Вклався в $1000 (21Кгрн) на 33м2 зі всім: робота, метеріали, мебель, сантехніка.

Очень хотелось бы посмотреть этот треш за такую цену. Даже готов купить входной билет(если не дороже, чем в зоопарк)
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Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:43

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:Как исчез Свитлопарк из портфеля КГС? Кто знает?

КГС был привлечен в этот проект как "флаг" на начальной стадии проекта, если не ошибаюсь в 2х первых домах они участвовали

нашёл "флаг"
Заказчиком строительства ЖК Svitlo Park выступает ООО «Эквилибриум Трейд», инвестор проекта — «Киевгорстрой», а генподрядчик — ООО «УкрбудИнвест».

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/01/%d0%b6%d0%ba-svitlo-park-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80/
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:44

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Для интереса посмотрите "тренды в дизайне 2019" и тренды в дизайне "2021",чтоб понять что ваш ремонт через пару лет будет также под демонтаж для такого привередливого покупателя как Вы.

Я же неспроста писал об интерьерах гостиниц. Зайдите в любой номер Мариотта, Хайята, Редиссона и т.п. и попробуйте понять когда там сделан ремонт. Пожалуй сможете о чем-то догадаться только если ремонт сделан более 10-15 лет назад. И то не факт.
Вот так и надо делать.

Так там ремонт в стиле земскова, совсем не дизайнерский.

Ну конечно. В стиле Земского - это ремонты в апартотелях в Затоке.
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