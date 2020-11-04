Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:За покраску я платил в конце прошлого года 80 по большому блату м кв и 65 мп (сторговался со 100 и 80 соответственно). Как я уже говорил, потолок одной комнаты с двумя молдингами с такой тарификацией потянул на 8000 грн (покраска).
а как ше идеальная штукатурка, шпатлёвка, стеклохолст, которую нужны под покраску? За счёт этого не получается дороже в целом?
так это суда по всему только за работу интересно какой метраж - если больше 20 метров то очень даже хорошо
UA написав:??? Везде ковролин на полу. Вы тоже запроектировали ковролин?
Ковролин там расходник. Я об интерьере.
У них ковролин по 15 лет служит.
Ну ОК, а что вы предлагаете постелить в гостинице, где повышенные требования к звукоизоляции? Ковролин в гостиницах воспринимается как само собой разумеющееся. Мы же говорим про стены, потолки, санузлы, мебель. Не устаревает оно там ни за год, ни за 5 ни за 10.
Serg-ik написав:а как ше идеальная штукатурка, шпатлёвка, стеклохолст, которую нужны под покраску? За счёт этого не получается дороже в целом?
Разница в отделке стен по покраску и обои минимум в 2,5 раза. Диапазон цены, в зависимости от используемых материалов может быть очень велик. Например стоимость краски Benjamin Moore 5-6 у.е на 1 кв. метр (без работы естественно). Есть ещё тема декоративных штукатурок (травертины разные). По украинским меркам это для олигархов, в квартирах пересичных практически не встречается.
4e4ensxe написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/4-km-kvar ... 3beb835345 с ремонтом + ванна кухня 1900 за квадрат. если отнять ремонт даже по самым минимальным ценам получим 1500-1600 за квадрат квартет сдался в 16 году - 4 года назад за 4 года рост даже 400 баксов на квадрате это пыль - депо больше принесет
Долларовое - сомневаюсь. При нынешних с 18го года ставках. Гривневое - так Унуноктий на курс 33 уже перед выборами ставил, как и многие читатели простыней графиков долгов ФРС. Опасно, но можно, как Влад442 делал, играя не критичной суммой "зима-декабрь - лето-июль". Но не всей суммой трёхи в Квартете с ремонтом, хотя на словах тут все миллионеры по кэшу. Интересно - сколько Серж на своих пачках с января 15года(21-22/$ уже к Старому Новому году было) прихода поимел в банках, хоть пачка новая нарисовалась?
дело в том что квартет в 16 году продавался по 1100 баксов а сейчас (4 года прошло) можно с ремонтом купить по 1900. дорожая за 4 года не наблюдается.
якщо робити ремонт "для себе", то, думаю, що таки так. на прикладі кавалірки за 1Фонд уже 50к пішло в ремонт на 14,5м, і думаю, чи впишуся в початкові 3куе. Ремонт уже мавби закінчитися, а наразі тільки зроблена електрика, сантехніка, залито підлогу і почав працювати плиточнок у санвузлі.
Vlad442 написав:..... Если бы сейчас делал ремонт для себя, делал бы практичный ремонт как под аренду. Крашеные стены где только можно, недорогой ламинат, стандартная заводская мебель. Естественно все без дизайнера и прораба.
Обычно Вы все правильно пишете, рассудительно, с пониманием. Но в данном случае непонятно - почему крашеные? Ведь подготовить стену под покраску дороже чем под обои и перекрасить стены - это больше срача, чем переклеить обои. Почему дешевый ламинат?Практика показывает, что ламинат по 300грн покупать - в итоге себе дороже. Я везде ламинат кладу немецкий по 600грн, стороной обхожу всякие ламинаты по 200-300грн(хотя тоже непонятно что Вы вкладываете в слово "дешевый", для одного 300 - дешевый, для другого 800 - дешевый).
airmax78 написав:Hume прав. А то, что Вы пишете - это почти слово в слово то, что мне говорил продавец Голосухи с "ремонтом" который необходимо было полностью демонтировать и вывезти на свалку. "Все эти ремонты как с картинки в журнале - да кому они нужны?!"
Для интереса посмотрите "тренды в дизайне 2019" и тренды в дизайне "2021",чтоб понять что ваш ремонт через пару лет будет также под демонтаж для такого привередливого покупателя как Вы.
Я же неспроста писал об интерьерах гостиниц. Зайдите в любой номер Мариотта, Хайята, Редиссона и т.п. и попробуйте понять когда там сделан ремонт. Пожалуй сможете о чем-то догадаться только если ремонт сделан более 10-15 лет назад. И то не факт. Вот так и надо делать.
Так там ремонт в стиле земскова, совсем не дизайнерский.
Kostia написав:Для интереса посмотрите "тренды в дизайне 2019" и тренды в дизайне "2021",чтоб понять что ваш ремонт через пару лет будет также под демонтаж для такого привередливого покупателя как Вы.
Я же неспроста писал об интерьерах гостиниц. Зайдите в любой номер Мариотта, Хайята, Редиссона и т.п. и попробуйте понять когда там сделан ремонт. Пожалуй сможете о чем-то догадаться только если ремонт сделан более 10-15 лет назад. И то не факт. Вот так и надо делать.
Так там ремонт в стиле земскова, совсем не дизайнерский.
Ну конечно. В стиле Земского - это ремонты в апартотелях в Затоке.